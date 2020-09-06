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ТАСС
ТАСС

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Сергей Фургал: "Надо пожить, посмотреть!"

На заседании суда, оставившего экс-губернатора Хабаровского края под арестом до декабря, Сергей Фургал говорил о давлении, которое на него оказывается. После этого заседание закрыли от прессы. Теперь Фургал рассказал членам ОНК, что ему обещали трудную жизнь в СИЗО.
Московский Комсомолецвчера в 02:13
Подробнее о событии
URA.Ru

В соцсетях гадают, чем займутся Фургал и Абызов в одной камере. «Формируют закрытое правительство»

URA.Ruвчера в 12:19
Комсомольская правда

Фургал содержится в одной камере СИЗО с Абызовым

Комсомольская правдавчера в 08:29
РИА Новости

Фургал рассказал о жизни в СИЗО

РИА Новостивчера в 04:14
Телеканал 360°

Экс-министр Абызов оказался в камере с бывшим губернатором Фургалом — ТАСС

Телеканал 360°вчера в 06:57
РЕН ТВ

«Я кофе пью, он чай»: Фургал рассказал о соседстве в СИЗО с Абызовым

РЕН ТВвчера в 04:57
ТАСС

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

ТАССвчера в 06:17
Московский Комсомолец

Сергей Фургал: "Надо пожить, посмотреть!"

Московский Комсомолецвчера в 02:13

Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение защитника артиста Эльмана Пашаева к уголовной ответственности.
Известия17:22
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известия4 сентября в 17:25
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Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Минские силовики сняли оцепление на площади Независимости, сообщает РИА "Новости" По данным агентства, дежурные сотрудники правоохранительных органов покинули посты и приступили к разбору ограждений.
Газета.Ruвчера в 13:48
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
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Санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу не позже 21 сентября

Санкции Евросоюза по отношению к белорусским властям вступят в силу не позже 21 сентября, а сам список попадающих под санкции ЕС может быть расширен в виду продолжающегося отношения силовиков к демонстрантам, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.
Общественная служба новостейвчера в 15:20
6

Ученые вычислили самый несчастливый возраст

Американские исследователи из Дартмутского колледжа и эксперты Национального бюро экономических исследований выяснили, что особые сложности и трудности человек начинает испытывать в возрасте 47-48 лет.
Российская газетавчера в 00:37
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