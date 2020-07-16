Общество

РИА НовостиРИА НовостиФургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

Губернатор Сергей Фургал благодарен за поддержку жителям Хабаровска, но не одобряет массовых протестов, заявил журналистам его адвокат Борис Кожемякин.
Читать в источнике
Комментировать646

Подробнее о событии

Адвокат сообщил об отношении Фургала к акциям в Хабаровске

РБК07:18

Фургал не одобрил акции в его поддержку в Хабаровске

Коммерсантъ06:36

Адвокат заявил, что Фургал не одобряет митинги в свою поддержку

Интерфакс05:45

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости06:01

Адвокат Фургала заявил, что губернатор не имеет отношения к митингам в его поддержку

ТАСС05:56

Адвокат Фургала рассказал о его отношении к выступлениям в свою поддержку

Известия05:53

Адвокат заявил о неодобрении Фургалом массовых акций в Хабаровске

RT на русском06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:37, Ашберн
Происшествия

Грибники нашли человеческий скелет в лесу в Подмосковье

Газета.Ru 07:20
2
Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
1,5K
Экономика

Тюменские власти заявили о возможном сокращении областного бюджета

В конце 2019 года сообщалось, что в 2020 — 2021 годах объемы доходов и расходов областного бюджета увеличиваются по сравнению с параметрами, утверждёнными в бюджете на 2019 – 2020 годы.
ТюменьPRO 06:06
6
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
129
Общество

Испытания зарубежных вакцин от коронавируса стартовали в Петербурге

Добровольцы примут участие в испытаниях трех зарубежных вакцин от коронавируса в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге, сообщил директор института Дмитрий Лиознов.
ПолитРоссия 06:44
Армия и оружие

Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС

РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32
20
Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
760
Происшествия

В Москве женщина умерла после операции по липосакции

РИА Новости 06:13
5
Происшествия

На Кубани судью заподозрили в получении взятки

Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости 07:05
8
Политика

Кремль: Путин не планирует встречаться с Трампом на Генассамблее ООН

Москва, 16 июля 2020, 13:58 — REGNUM Российский президент Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в сентябре и встречаться там с президентом США Дональдом Трампом.
REGNUM 06:58
9
Политика

В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края

В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.
URA.Ru вчера в 20:51
9
Общество

Путин назвал критерии для составления бюджета на трехлетний период

ПУТИН: БЮДЖЕТ НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДУХУ И БУКВЕ ОБНОВЛЁННОЙ КОНСТИТУЦИИ, ЗАПРОСАМ ЛЮДЕЙ РИА Новости
РИА Новости 07:30
Политика

МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
40
Политика

Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
526
Политика

Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
Армия и оружие

Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители

Фронтовая авиация ВКС России включает, помимо прочего, два типа тяжелых машин для воздушного боя: истребитель завоевания господства в воздухе Су-35С и самолет пятого поколения Су-57.
Российская газета вчера в 04:43
Общество

В Башкирии произошла утечка данных, собранных во время карантина

Например, Башкирия вошла в список регионов, где произошла утечка информации, собранных во время карантина, включая диагноз и другие медицинские сведения, адреса, номера телефонов.
ProUfu.ru 06:55
1
Общество

ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР

Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
Известия 06:05
264
Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 14 июля в 11:10
287
Футбол

Судьба «Химок» решится после полуфинала Кубка России с «Уралом»

Министр спорт Московской области Роман Терюшков сообщил, что подмосковные "Химки" определятся со своим будущим после полуфинального матча Кубка России с екатеринбургским "Уралом".
Вести.Ru 06:57
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
23
Общество

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
482
Футбол

«Локомотив» предложил 7 млн евро за Лаксальта, «Милан» требует 10 млн

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет включить в нее полузащитника Алексея Миранчука, но «Милан» намерен оформить трансферы по отдельности.
Нева Спорт 06:27
Происшествия

Российского депутата посадили на 12 лет за 800 граммов марихуаны

По данным издания, 42-летний народный избранник приобрел около 800 граммов марихуаны и хранил ее дома для дальнейшей продажи.
Lenta.ru 07:00
14
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
10
Общество

В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов

REGNUM 06:16
7
Общество

В Краснодарском крае с 18 июля откроются аквапарки и бассейны

Губернатор региона Вениамин Кондратьев принял решение открыть с 18 июля следующие организации: – аквапарки, аттракционы на открытом воздухе; – бассейны, только с жестким соблюдением санитарных требований; – библиотеки, но без работы читальных залов.
АиФ Краснодар 07:12
12
Политика

Верховная рада назначила главой Нацбанка Украины Кирилла Шевченко

Яков Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, написал заявление об отставке, объяснив своё решение «систематическим политическим давлением на банк».
Говорит Москва 04:29
Футбол

Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили вчера в 10:03
28
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное