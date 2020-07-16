Общество

РИА НовостиРИА НовостиФургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

Губернатор Сергей Фургал благодарен за поддержку жителям Хабаровска, но не одобряет массовых протестов, заявил журналистам его адвокат Борис Кожемякин.
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Адвокат сообщил об отношении Фургала к акциям в Хабаровске

РБК07:18

Фургал не одобрил акции в его поддержку в Хабаровске

Коммерсантъ06:36

Адвокат Фургала рассказал о его отношении к выступлениям в свою поддержку

Известия05:53

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости06:01

Адвокат Фургала заявил, что губернатор не имеет отношения к митингам в его поддержку

ТАСС05:56

Адвокат заявил о неодобрении Фургалом массовых акций в Хабаровске

RT на русском06:32

Адвокат заявил, что Фургал не одобряет митинги в свою поддержку

Интерфакс05:45
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