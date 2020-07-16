Губернатор Сергей Фургал благодарен за поддержку жителям Хабаровска, но не одобряет массовых протестов, заявил журналистам его адвокат Борис Кожемякин.

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

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