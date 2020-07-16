Общество
РИА НовостиФургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Губернатор Сергей Фургал благодарен за поддержку жителям Хабаровска, но не одобряет массовых протестов, заявил журналистам его адвокат Борис Кожемякин.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Армия и оружие
В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС
РИА Новости 09:37
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК 08:59
Экономика
Китайская экономика первой в мире оправилась от коронавируса
Китайская экономика первой в мире оправилась и начала рост после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:07
Футбол
«Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»
Футбольному клубу «Сочи» будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
RT на русском 09:13
Политика
Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19
Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
Газета.Ru 10:18
Политика
США наложат санкции на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут наложены санкции.
Вестник СЗФО 04:01
Игры
В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями
Hello Games анонсировала следующее обновление для No Man's Sky, с которым в игре появятся заброшенные космические корабли.
Игромания.ру 10:00
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Футбол
Роман Широков: «На европейской арене Миранчук толком ничего не показал»
Как сообщал Betonmobile.ru, Миранчуком интересуются российские топ-клубы и ряд европейских клубов из Италии.
BetOn 06:17
Спорт
Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси
16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru вчера в 04:32
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Воронежской области
Ранее стало известно, что автобус столкнулся с тремя грузовиками в Омской области. В результате ДТП пострадали пять человек.
РЕН ТВ 10:12
Общество
Куйвашев: в Свердловской области появятся новые томографы
Как добавил глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram, до конца 2020 года будут куплены также два томографа для областной больницы №1 и Красноуфимской районной больницы.
Уральский меридиан 10:11
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
Шоу-бизнес
Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты
Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской.
NewInform 03:53
Происшествия
В СКР заявили о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, и покушению на Александра Смольского.
Известия 10:28
Общество
Известный российский блогер стал помощником депутата Госдумы
Российский видеоблогер и стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.
Lenta.ru 08:07
Наука
«Норникель» пригласил академиков РАН исследовать экологию Таймыра
Потанин, комментируя начало исследования, добавил, что в настоящее время "Норникель" понимает необходимость изучения арктических регионов.
Inkazan 10:05
Политика
Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму
Музыкант Сергей Шнуров, член Партии Роста, будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг глава Партии Роста Борис Титов.
РИА Новости 10:33
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник вчера в 06:35
Общество
Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Национальная служба новостей 01:29
Шоу-бизнес
Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи
Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor 07:41
Политика
Глава Дагестана произвел кадровые перестановки в правительстве региона
В последний раз глава Дагестана Владимир Васильев произвел в правительстве республики новые кадровые назначения 15 июня этого года.
ТАСС 09:57
Политика
Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
RT на русском 10:07
Футбол
Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России
Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.
Вести.Ru 10:10