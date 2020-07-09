Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксФургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. "Виновным себя Фургал не признает", - сказал Мельников.
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В ОНК заявили о непризнании губернатором Фургалом вины

Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт вины в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в ИВС на Петровке, 38.
RT на русскомвчера в 16:43

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Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство

Интерфаксвчера в 17:07

Фургал не признал вину в покушении и организации убийств

РИА Новостивчера в 18:18

Общественники сообщили об отказе Фургала признать вину

РБКвчера в 17:03

Задержанный губернатор Фургал не признаёт свою вину

Life.ruвчера в 16:55

Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях

Известиявчера в 16:51

В ОНК заявили о непризнании губернатором Фургалом вины

RT на русскомвчера в 16:43

Представитель ОНК посетил Фургала в изоляторе временного содержания

ТАССвчера в 17:05
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Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

РИА Новости 00:39
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Происшествия

У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски

У шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски, в том числе и у главы региона Сергея Фургала, после его задержания.
Известия 00:40
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Политика

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
9
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
1K
Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Политика

Трамп заявил, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что рэпер Канье Уэст, недавно заявивший о своем намерении баллотироваться на пост главы государства, поддержит его на выборах.
Газета.Ru 00:36
2
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
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Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
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Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
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Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com вчера в 01:27
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Здоровье

Посольство КНР в Казахстане предупредило о неизвестной еще пневмонии

Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан, проживающих в стране, о местной пневмонии неизвестной причины, которая имеет "гораздо более высокий" уровень смертности, чем COVID-19.
Pravda.Ru вчера в 23:14
11
Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news вчера в 12:43
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Армия и оружие

Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества

Pravda.Ru вчера в 01:40
1
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
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Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 11:21
58
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,2K
Политика

Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

В России неоднократно заявляли, что не станут менять свою политику под давлением США и готовы применить ответные меры против Вашингтона.
РБК вчера в 16:02
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 05:56
1K
Культура

Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года

Новое реалити-шоу по мотивам известного симулятора The Sims 4 выйдет летом этого года.
Экономика сегодня вчера в 06:38
9
Экономика

Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом

Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом.
Lenta.ru вчера в 09:09
43
Политика

В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала

Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости вчера в 06:24
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

Газета.Ru вчера в 22:41
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Общество

Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Энергетика

Аналитик не исключил роста цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году

«Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — добавил Вудс.
RT на русском вчера в 18:40
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Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
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Здоровье

Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru вчера в 15:55
56
Общество

Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с «Северным потоком — 2»

В декабре 2019-го швейцарская компания Allseas, опасаясь попасть под санкционный каток, в одностороннем порядке расторгла соглашение с Nord Stream 2 и отвела три своих судна из района строительства, поставив тем самым реализацию проекта под большой вопрос.
РИА Новости 01:00
1
Происшествия

В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны

Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
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Армия и оружие

Пентагон сообщил об отравлении солдат США ядами на базе в Узбекистане

Согласно рассекреченным документам Пентагона американские солдаты могли с 2001 по 2005 год подвергаться воздействию опасных ядов в ходе службы на аэродроме Ханабад в Узбекистане.
РЕН ТВ вчера в 22:50
2
Общество

На Ямале продлили режим самоизоляции

Действие режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе продлено до 20 июля включительно, сообщается на сайте регионального правительства.
РИА Новости 01:41
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