Происшествия
ИзвестияФургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей. Об этом 9 июля сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
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с чего всё началось
Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт вины в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в ИВС на Петровке, 38.RT на русском16:43
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Космос
Ученые узнали причину большого количества магния и железа в составе планет Солнечной системы
OAnews 15:34
Киберспорт
Новая система защиты от мошенников в CS: GO добавила проблем игрокам
Вашингтон, 9 июля 2020, 19:13 — REGNUM Новая античит-система (система защиты от игровых мошенников) тактического шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) принесла определённые неудобства геймерам.
REGNUM 12:13
Наука
Искусственный интеллект поможет разобраться в работе Большого коллайдера
Новый алгоритм анализа ядерных реакций для Большого адронного коллайдера (БАК) разработала группа ученых из американского исследовательского центра Argonne National Laboratory, сообщает 8 июля портал ScienceDaily.
ИА Красная Весна 17:35
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
Технологии
Microsoft создала для пользователей Teams виртуальные аудитории
Актуальные Новости 08:23
Политика
В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным
В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru 11:23
Происшествия
СК предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергую Фургалу
Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств и покушений на убийства губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
МР7.ру 13:26
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Валентина Матвиенко, являющаяся председателем Совета Федерации, прокомментировала систему получения политиками Российской Федерации статуса сенатора пожизненно.
CT news вчера в 15:15
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera вчера в 16:23
Футбол
«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Астон Виллу» в 34-м туре АПЛ
RT на русском 17:10
Армия и оружие
В ООН считают, что США нарушили международное право, убив Сулеймани
Убийство американцами генерала иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани было незаконным, сообщила спецдокладчик ООН по вопросам досудебных казней Агьес Калламар.
ФАН 07 июля в 10:28
Общество
В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:08
Происшествия
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия 18:21
Киберспорт
Valve отменила разработку третьего эпизода Half-Life 2 из-за устарелости Source
Стала известна основная причина, по которой Valve отказалась от разработки Half-Life 2: Episode 3. Это произошло из-за недостаточного функционала движка Source.
CyberSport.ru 16:12
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
МонаВиста 07 июля в 12:48
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Шоу-бизнес
Внешность предполагаемой матери Лукашенко-младшего обсуждают в Сети
Народные новости 16:42
Происшествия
В западной части Тегерана был слышен взрыв
Взрыв был слышен в западной части иранской провинции Тегеран, сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные соцсетей.
РИА Новости 19:13
Политика
Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ 19:24
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Здоровье
Мясников рассказал об устаревших правилах здорового образа жизни
Известный врач и телеведущий опроверг несколько принципов здорового образа жизни, также рассказал о физических нагрузках и влиянии красного мяса на здоровье.
Волга-Медиа 07:33
Игры
Компания Sony инвестировала 250 млн долларов в Epic Games
Японская компания Sony инвестировала 250 млн долларов в американскую Epic Games.
UfaTime.ru 15:50
Экономика
Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом
Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом.
Lenta.ru 09:09
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru 13:25