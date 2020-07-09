Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт вины в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в ИВС на Петровке, 38.

с чего всё началось

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей. Об этом 9 июля сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях

Наука Искусственный интеллект поможет разобраться в работе Большого коллайдера Новый алгоритм анализа ядерных реакций для Большого адронного коллайдера (БАК) разработала группа ученых из американского исследовательского центра Argonne National Laboratory, сообщает 8 июля портал ScienceDaily.

Энергетика WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. 235

Происшествия СК предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергую Фургалу Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств и покушений на убийства губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. 765

Происшествия Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда. 62

Общество Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет «В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек. 77

Общество В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале. 1,3K

Происшествия Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.

Происшествия Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов. 116

Происшествия В западной части Тегерана был слышен взрыв Взрыв был слышен в западной части иранской провинции Тегеран, сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные соцсетей.

Политика Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности. 3,3K