Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт вины в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в ИВС на Петровке, 38.

с чего всё началось

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей. Об этом 9 июля сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях

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