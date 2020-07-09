Происшествия

ИзвестияИзвестияФургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей. Об этом 9 июля сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
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с чего всё началось

В ОНК заявили о непризнании губернатором Фургалом вины

Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт вины в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в ИВС на Петровке, 38.
RT на русском16:43

Подробнее о событии

Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях

Известия16:51

Представитель ОНК посетил Фургала в изоляторе временного содержания

ТАСС17:05

Общественники сообщили об отказе Фургала признать вину

РБК17:03

Задержанный губернатор Фургал не признаёт свою вину

Life.ru16:55

Фургал не признал вину в организации убийств и покушении на убийство

Интерфакс17:07

В ОНК заявили о непризнании губернатором Фургалом вины

RT на русском16:43

Фургал не признает вину во вменяемых ему преступлениях

РИА Новости18:18
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Политика

Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
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Экономика

Осипов назвал налоговый режим для самозанятых самым продвинутым в мире

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, обращаясь к депутатам заксобрания, попросил принять закон о налоговом режиме для самозанятых, назвав его самым продвинутым в мире.
Чита.Ру 22:24
Наука

Полимерные батареи будут на порядок дешевле литиевых и намного безопаснее

Ещё оставаясь сотрудником Nissan, Хидэаки Хори начал задумываться о создании аккумуляторной батареи на базе полимерных материалов, в 2012 году ему удалось начать сотрудничество с Sanyo Chemical Industries по созданию подходящего электролита на основе токопроводящего геля.
3DNews 07:12
Общество

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
2,5K
Происшествия

В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве

Ранее судимого за кражу 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в селе Лог Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
РИА Новости 16:05
2
Шоу-бизнес

Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей

Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
CT news вчера в 16:18
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Политика

Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уходом партии из Госдумы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РИА Новости 09:38
2,3K
Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны России, сообщило военное ведомство.
РИА Новости 22:04
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Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
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Здоровье

Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции

Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ вчера в 01:46
2
Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
5
Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

Lenta.ru 01:22
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Хоккей

«Авангард» разорвал контракт с нападающим Андригетто

Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Свеном Андригетто 9 июля, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
ИА Красная Весна 14:01
Общество

В РПЦ заявили о недопустимости изображения Христа чернокожим

Южный Федеральный 14:09
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Киберспорт

Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life

Srnsk 19:50
2
Политика

Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался

Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
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Авто

Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей

Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
Новые автомобили 22:21
37
Политика

США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности

США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Происшествия

На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля

Восьмилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске 6 июля, обнаружили утром в пятницу убитой в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Интерфакс 20:54
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:58
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Происшествия

В Забайкалье главу муниципалитета обнаружили спящим в машине

Краснокаменск, Забайкальский край, 8 июля 2020, 13:16 — REGNUM Правительство Забайкальского края объявило о начале служебной проверки по факту размещенного в интернете видео, на котором глава Краснокаменского района запечатлён спящим в машине, из которой исходил сильный запах перегара.
REGNUM вчера в 06:16
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Политика

Украинский политик признала, что Крым навсегда покинул Украину

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева в отношении жителей полуострова, считает экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Московский Комсомолец вчера в 21:58
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Политика

В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным

В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru 11:23
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Испытания военной техники начались на авиабазе Мюртед 4 июля. Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.
Деловое.ТВ вчера в 04:00
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Общество

По «делу Белгазпромбанка» задержаны более 20 человек

Виктор Бабарико вместе с сыном был задержан 18 июня, вскоре после вступления в президентскую гонку.
Эхо Москвы 18:09
Общество

Депутат рассказал о поведении Фургала за день до задержания

За день до задержания губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступал в региональном парламенте, был спокоен и позитивен.
Life.ru вчера в 23:38
4
Политика

Минтранс РФ определил список городов для вылета рейсов за границу

Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции утвердил список городов России для вылета рейсов за границу, представленный Минтрансом РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 08:17
Политика

Байден преклонил колено в родном городе в Пенсильвании

Отмечается, что политик приехал в свой родной город Скрантон, где его встречали сотни сторонников.
Евразия Daily 22:22
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Шоу-бизнес

Французская модель порадовала фанатов снимками в прозрачном белье

Матильда Танто опубликовала два снимка в просвечивающем белье с неоновыми строчками на радость подписчиков.
ФАН 02:39
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Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
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