Происшествия
ИзвестияФургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей. Об этом 9 июля сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
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с чего всё началось
Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт вины в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в ИВС на Петровке, 38.RT на русском16:43
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Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
Экономика
Осипов назвал налоговый режим для самозанятых самым продвинутым в мире
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, обращаясь к депутатам заксобрания, попросил принять закон о налоговом режиме для самозанятых, назвав его самым продвинутым в мире.
Чита.Ру 22:24
Наука
Полимерные батареи будут на порядок дешевле литиевых и намного безопаснее
Ещё оставаясь сотрудником Nissan, Хидэаки Хори начал задумываться о создании аккумуляторной батареи на базе полимерных материалов, в 2012 году ему удалось начать сотрудничество с Sanyo Chemical Industries по созданию подходящего электролита на основе токопроводящего геля.
3DNews 07:12
Общество
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
Происшествия
В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве
Ранее судимого за кражу 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в селе Лог Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
РИА Новости 16:05
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
CT news вчера в 16:18
Политика
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уходом партии из Госдумы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РИА Новости 09:38
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны России, сообщило военное ведомство.
РИА Новости 22:04
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Здоровье
Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции
Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ вчера в 01:46
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
Lenta.ru 01:22
Хоккей
«Авангард» разорвал контракт с нападающим Андригетто
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Свеном Андригетто 9 июля, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
ИА Красная Весна 14:01
Общество
В РПЦ заявили о недопустимости изображения Христа чернокожим
Южный Федеральный 14:09
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Авто
Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
Новые автомобили 22:21
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Происшествия
На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля
Восьмилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске 6 июля, обнаружили утром в пятницу убитой в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Интерфакс 20:54
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:58
Происшествия
В Забайкалье главу муниципалитета обнаружили спящим в машине
Краснокаменск, Забайкальский край, 8 июля 2020, 13:16 — REGNUM Правительство Забайкальского края объявило о начале служебной проверки по факту размещенного в интернете видео, на котором глава Краснокаменского района запечатлён спящим в машине, из которой исходил сильный запах перегара.
REGNUM вчера в 06:16
Политика
Украинский политик признала, что Крым навсегда покинул Украину
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева в отношении жителей полуострова, считает экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Московский Комсомолец вчера в 21:58
Политика
В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным
В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru 11:23
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Испытания военной техники начались на авиабазе Мюртед 4 июля. Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.
Деловое.ТВ вчера в 04:00
Общество
По «делу Белгазпромбанка» задержаны более 20 человек
Виктор Бабарико вместе с сыном был задержан 18 июня, вскоре после вступления в президентскую гонку.
Эхо Москвы 18:09
Общество
Депутат рассказал о поведении Фургала за день до задержания
За день до задержания губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступал в региональном парламенте, был спокоен и позитивен.
Life.ru вчера в 23:38
Политика
Минтранс РФ определил список городов для вылета рейсов за границу
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции утвердил список городов России для вылета рейсов за границу, представленный Минтрансом РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 08:17
Политика
Байден преклонил колено в родном городе в Пенсильвании
Отмечается, что политик приехал в свой родной город Скрантон, где его встречали сотни сторонников.
Евразия Daily 22:22
Шоу-бизнес
Французская модель порадовала фанатов снимками в прозрачном белье
Матильда Танто опубликовала два снимка в просвечивающем белье с неоновыми строчками на радость подписчиков.
ФАН 02:39
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23