Общество
РИА НовостиФургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
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с чего всё началось
Наш обозреватель стала свидетельницей первой реакции экс-губернатора Сергея Фургала на новости о происходящем в Хабаровском крае - у него наконец-то появился доступ к телевизору.Московский Комсомолец05:38
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Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
Политика
Лавров выразил уверенность в сохранении ядерной сделки с Ираном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом во вторник, 21 июля, выразил уверенность, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), называемый также «ядерная сделка», сохранится.
Известия 11:17
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Общество
Ограничения по коронавирусу в Саратовской области продлены до 31 июля
На территории Саратовской области ограничения по коронавирусу продлены до 31 июля.
Взгляд-инфо 11:12
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Политика
Дегтярев оценил возможность участия в выборах главы Хабаровского края
Вопрос участия в выборах губернатора Хабаровского края пока не рассматривается, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев.
Политика Сегодня 09:44
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
Общество
Композитора Юрия Антонова прооперировали в московской больнице
Культуромания 07:50
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Космос
NASA хочет доставить на Марс имена 11 млн жителей Земли
Новейший ровер доставит на Марс имена 11 млн жителей Земли.
Дни24 01:13
Культура
СМИ: над спецэффектами «Ведьмака» будет работать студия Джорджа Лукаса
По данным портала Redanian Intelligence, к работе над спецэффектами второго сезона «Ведьмака» от Netflix присоединилась студия Industrial Light & Magic.
Игромания.ру 08:43
Происшествия
Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности
Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
РИА Новости 08:35
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Ученые из Даремского университета в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии рассказали о разработке материала, который нельзя разрезать.
ToDay News Ufa 09:45
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Экономика
Госдума одобрила закон о налоговом маневре в IT
Госдума в первом чтении приняла проект о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Второе и третье чтения планируется провести 22 июля.
Взгляд.ру 09:39
Происшествия
Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии
Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 10:29
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
Путешествия
Туристы из РФ пока не смогут разместиться в недорогих отелях Турции
После возобновления авиасообщения между Россией и Турцией трёхзвездочные и четырёхзвездочные турецкие гостиницы могут оказаться недоступными для российских туристов, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.
Аргументы и Факты 11:08
Хоккей
Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус
РИА Новости 11:02
Армия и оружие
Азербайджан сообщил о напряженной ситуации по всей линии фронта
Министерство обороны Азербайджана сообщило о напряженной ситуации по всей линии фронта (Карабах, граница с Арменией) и тяжелом ранении армянских военнослужащих.
РИА Новости 08:27