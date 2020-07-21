Наш обозреватель стала свидетельницей первой реакции экс-губернатора Сергея Фургала на новости о происходящем в Хабаровском крае - у него наконец-то появился доступ к телевизору.

с чего всё началось

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".

Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Политика Лавров выразил уверенность в сохранении ядерной сделки с Ираном Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом во вторник, 21 июля, выразил уверенность, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), называемый также «ядерная сделка», сохранится.

Общество В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. 58

Общество Ограничения по коронавирусу в Саратовской области продлены до 31 июля На территории Саратовской области ограничения по коронавирусу продлены до 31 июля.

Политика В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках. 724

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании. 27

Культура СМИ: над спецэффектами «Ведьмака» будет работать студия Джорджа Лукаса По данным портала Redanian Intelligence, к работе над спецэффектами второго сезона «Ведьмака» от Netflix присоединилась студия Industrial Light & Magic.

Происшествия Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин. 232

Происшествия Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook. 46

Наука Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить Ученые из Даремского университета в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии рассказали о разработке материала, который нельзя разрезать. 47

Экономика Госдума одобрила закон о налоговом маневре в IT Госдума в первом чтении приняла проект о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Второе и третье чтения планируется провести 22 июля. 10

Происшествия Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. 13

Общество Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года". 5,5K

Политика В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент. 181