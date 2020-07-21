Наш обозреватель стала свидетельницей первой реакции экс-губернатора Сергея Фургала на новости о происходящем в Хабаровском крае - у него наконец-то появился доступ к телевизору.

с чего всё началось

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".

Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Политика В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках. 609

Энергетика Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск. 1

Футбол Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.

Политика В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент. 176

Происшествия Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин. 214

Политика Дегтярев прокомментировал свое возможное участие в выборах губернатора Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вместо арестованного Сергея Фургала во вторник, 21 июля, рассказал о своем возможном участии в выборах губернатора. 146

Общество Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса. 72

Авто В Сети опубликовали тизер нового поколения Hyundai Tucson Корейская компания Hyundai в конце 2020 года представит серийную версию кроссовера Tucson нового поколения.

Общество Композитор Юрий Антонов попал в больницу Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 июля. 19

Политика Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с послами стран MFA Russia / via Globallookpress.com Сергей Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана стабилизацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил МИД РФ.

Наука Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла. 40

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,2K