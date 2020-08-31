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Газета.Ru
Газета.Ru

Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который сейчас находится под арестом, отказался от досудебного соглашения, предложенного СК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Фургал пожаловался, что в «Лефортово» на него давят

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, пожаловался на давление в СИЗО "Лефортово". "Вы не представляете, на меня тут сильно давят", - заявил Фургал на заседании Мосгорсуда, в котором участвовал по видеосвязи из "Лефортово".
РИА Новости05:31
Подробнее о событии
Известия

Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Известия07:41
Газета.Ru

Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Газета.Ru06:58
Эхо Москвы

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Эхо Москвы06:36
Говорит Москва

Сергей Фургал сообщил о давлении, которое на него оказывают в СИЗО

Говорит Москва06:10
ТАСС

Источник: СК предлагал Фургалу заключить досудебное соглашение, но тот отказался

ТАСС05:58
Lenta.ru

Фургал отказался от сделки со следствием

Lenta.ru06:46
РИА Новости

Фургал пожаловался, что в «Лефортово» на него давят

РИА Новости05:31

Правящая партия в Черногории потеряла большинство мест в парламенте

Партия президента Черногории Мило Джукановича на парламентских выборах в стране не получила большинство мест в парламенте, хотя и набрала больше голосов, чем оппозиция, передает ТАСС.
Национальная служба новостей06:33
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Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
Rambler News Service05:51
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Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.
Газета.Ru07:04
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Защита настаивает на подаче исков родственников в рамках дела MH17

Защита родственников погибших при крушении авиарейса MH17 на востоке Украины в 2014 году настаивает на подаче исков в рамках уголовного дела по авиакатастрофе, а не отдельного гражданского процесса, сообщила адвокат родственников на слушаниях.
РИА Новости07:26
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