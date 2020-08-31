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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Фургал отказался от досудебной сделки со следствием

Напомним, Сергея Фургала задержали девятого июля 2020 года. Тогда еще действующего губернатора Хабаровского края арестовали по подозрению в организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах.В источнике
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Известия

Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Известия07:41
Газета.Ru

Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Газета.Ru06:58
Эхо Москвы

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Эхо Москвы06:36
Говорит Москва

Сергей Фургал сообщил о давлении, которое на него оказывают в СИЗО

Говорит Москва06:10
ТАСС

Источник: СК предлагал Фургалу заключить досудебное соглашение, но тот отказался

ТАСС05:58
Lenta.ru

Фургал отказался от сделки со следствием

Lenta.ru06:46
РИА Новости

Фургал пожаловался, что в «Лефортово» на него давят

РИА Новости05:31

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости07:55
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Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.
Газета.Ru07:04
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Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
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Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюс05:24
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