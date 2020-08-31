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Напомним, Сергея Фургала задержали девятого июля 2020 года. Тогда еще действующего губернатора Хабаровского края арестовали по подозрению в организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах.В источнике
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