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Городовой

Фургал отказался от досудебной сделки со следствием

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов, отказался от досудебного соглашения со следствием.В источнике
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Известия

Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Известия07:41
Газета.Ru

Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Газета.Ru06:58
РИА Новости

Фургал пожаловался, что в «Лефортово» на него давят

РИА Новости05:31
Говорит Москва

Сергей Фургал сообщил о давлении, которое на него оказывают в СИЗО

Говорит Москва06:10
ТАСС

Источник: СК предлагал Фургалу заключить досудебное соглашение, но тот отказался

ТАСС05:58
Эхо Москвы

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Эхо Москвы06:36
Lenta.ru

Фургал отказался от сделки со следствием

Lenta.ru06:46

Иммунологи открыли новый способ предотвратить развитие диабета

Если специалисты смогут создать безопасную технологию, которая поможет предотвратить развитие сахарного диабета, то пациенты, уже столкнувшиеся с этим заболеванием, буду получать специальную терапию.
Live2407:52
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