Фургал отказался от досудебной сделки со следствием
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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов, отказался от досудебного соглашения со следствием.В источнике
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