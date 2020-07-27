Происшествия
TranssibinfoФургал постоянно держал связь с организатором убийств Зори и Буланова
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Общество
Экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии приговорён к 12 годам колонии
Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
RT на русском 04:25
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Армия и оружие
Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием
В этом году ВМФ будут оснащены новыми 40 кораблями, акцент планируется сделать на оснащение флота уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами.
Газета.Ru вчера в 12:44
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Общество
Забайкальский школьник набрал 99 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам
Чита, 27 июля 2020, 09:26 — REGNUM Несмотря на сложности, связанные с экстренным переходом на дистанционное обучение из-за мировой эпидемии коронавируса, выпускник многопрофильного лицея Забайкальского государственного университета Денис Храмов на 99 баллов написал ЕГЭ по физике.
REGNUM 02:26
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Происшествия
Избитый боевик «Азова»* скончался в реанимации Запорожья
Напомним, 21 июля сообщалось, что Нацгвардия не стала помогать избитому в Запорожье боевику «Азова»*.
ИА Новороссия 04:41
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.
РИА Новости 04:52
Транспорт
Трасса «Таврида» в Крыму может быть сдана досрочно
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил качество выполненных работ на седьмом участке трассы "Таврида" в Крыму, который готов на 95%, и выразил надежду на досрочную сдачу трассы в эксплуатацию.
РИА Новости 04:29
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Происшествия
В ХМАО чиновник и предприниматель подозреваются во взяточничестве
Уголовное дело по получению и даче взятки возбуждено в отношении заместителя директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа и индивидуального предпринимателя из Югорска.
РЕН ТВ вчера в 00:04
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
Армия и оружие
Украина подтвердила введение режима прекращения огня в Донбассе
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев подписал приказ о введении режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.
Дождь 04:54
Общество
Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Футбол
Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.
Чемпионат вчера в 19:00
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев привел на съемки сына и гражданскую жену
Один из очевидцев на съемочной площадке рассказал, что однажды Шепелев привел на съёмки свою гражданскую жену Екатерину, а также подросшего сына Платона от Жанны Фриске.
Bimru.ru 04:46
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Единоборства
Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Нур 25 июля в 15:47
Общество
Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск на съёмки фильма о протестующих
Музыкант и политик Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о протестующих против задержания губернатора региона Сергея Фургала, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
DP.RU 03:38
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Гаджеты
Пользователям Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12
Фото с изображением дисплея смартфона можно было увидеть на китайской площадке Weibo. Диагональ экрана нового iPhone 12 составит 5,4 дюйма.
Экономика сегодня 03:21
Политика
Германия заявила о необходимости России для решения международных проблем
Сообщается, что в том же интервью Маас высоко оценил дипломатические умения российского министра иностранных дел Сергея Лаврова: он отметил, что Лавров последовательно отстаивает российские интересы, но готов искать совместные решения.
Lenta.ru 05:04
Игры
Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos
Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 вчера в 09:36
Наука
Выявлен древнейший штамм оспы в останках эпохи викингов
iReactor 25 июля в 02:30
Хоккей
«Рейнджерс» включили Кравцова в состав на Кубок Стэнли
В число 30-ти хоккеистов включены пятеро россиян — Артемий Панарин, Павел Бучневич, Игорь Шестеркин, Александр Георгиев и Виталий Кравцов.
Sport24.ru 03:37