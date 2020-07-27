Происшествия

TranssibinfoTranssibinfoФургал постоянно держал связь с организатором убийств Зори и Буланова

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Бывший губернатор Хабаровского края постоянно встречался с организатором убийств.
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СК: Фургал поддерживал связи с предполагаемым убийцей хабаровских бизнесменов

PROkhab.ru02:47

Фургал постоянно держал связь с организатором убийств Зори и Буланова

Transsibinfo02:15
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Субъект Российской Федерации, расположен на Дальнем Востоке России. Административный центр - город Хабаровск. Хабаровский край образован 20 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края».
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