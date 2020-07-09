Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал при задержании не признал вину в организации убийств. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину в организации убийств при задержании, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По словам источника, Фургал заявил, что не понимает, с чем связано его задержание, и не признал вину.

Хабаровский губернатор не признал вину в организации убийств

Происшествия СК предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергую Фургалу Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств и покушений на убийства губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. 744

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом. 15

Авто Компания Audi представила электрокроссовер Q4 Sportback e-tron Электрокроссовер станет прямым конкурентом Jaguar I-Pace и Tesla Model X. Стоит отметить, что экстерьер четырёхдверки напоминает концептуальную модель Audi Q4 e-tron concept, которая была продемонстрирована компанией на Женевском автосалоне в прошлом году. 8

Технологии Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка. 112

Наука Кольца деревьев указали на климатическую аномалию в XX веке Ученые исследовали годичные кольца на срезах деревьев за несколько веков и выяснили, что в середине прошлого века начались экстремальные изменения климата. 2

Единоборства Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок. 6

Политика Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента.

Футбол «Интер» и «Верона» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу Футболисты "Интера" сыграли вничью с "Вероной" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Здоровье Мобильные коронавирусные группы вернутся в Алтайский край Глава региона обратился к участникам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края, предложив вернуться к прежним мерам для защиты жителей региона. 32

Шоу-бизнес Тимати открыл новый бизнес, несмотря на пандемию Рэпер Тимати открыл в Москве новый ресторан быстрого питания со своим братом Артемом Юнусовым, несмотря на пандемию. 21

Происшествия Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда. 50

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1,1K

Происшествия Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.

Авто Илон Маск заявил о скором создании полностью автономного автомобиля Илон Маск заявил в ходе церемонии открытия Всемирной конференции по вопросам искусственного интеллекта (WAIC), что Tesla «очень близка» к созданию полностью беспилотного автомобиля. 19

Музыка Ленни Кравиц отменил концерт в Москве из-за коронавируса Ленни Кравиц отменил концерт в Москве из-за коронавирусной инфекции. Певец отменил все концерты в Европе.

Экономика Экономика Украины продолжила падать В документе отмечается, что негативное влияние коронавируса и «действие других факторов, сложившихся в предыдущих периодах», продолжают сдерживать развитие большинства видов экономической деятельности.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 463

Политика Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда. 4