Происшествия
Аргументы и ФактыХабаровский губернатор не признал вину в организации убийств
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину в организации убийств при задержании, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По словам источника, Фургал заявил, что не понимает, с чем связано его задержание, и не признал вину.
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал при задержании не признал вину в организации убийств. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС07:14
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