Общество
КомпанияОНК: от Фургала после задержания требовали покинуть пост губернатора
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по обвинению в организации убийств, сообщил, что после задержания перед помещением в СИЗО на него оказывали давление. От главы края требовали покинуть губернаторское кресло.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Обвиняемый в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не получает свежих газет в СИЗО "Лефортово", а также писем и передач, сообщила в среду "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева; собеседница агентства также заявила, что от губернатора требовали уйти в отставку.Интерфакс07:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:44, Ашберн
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
Газета.Ru 08:57
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru 11:35
Политика
Захарова оценила расширение санкций против «Северного потока – 2»
Объявляя санкции в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.
Известия 10:50
Автоспорт
Даниил Квят: Надеюсь, мы заработаем очки в Венгрии
F1news.ru 05:53
Экономика
Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой
Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:41
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Гаджеты
Xiaomi представила глобальную версию браслета Mi Band 5
Первым делом Xiaomi представила глобальную версию фитнес-браслета нового поколения под названием Mi Band 5. Одним из главных преимуществ нового трекера стал увеличенный на 20% экран, по сравнению с браслетом 4-го поколения.
ITZine.ru 08:47
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме SARS-CoV-2 или какого-либо другого коронавируса.
Lenta.ru 09:53
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Ранее сообщалось, что пенсионерам, которые начали свою трудовую деятельность при СССР могут получить по 1% от пенсионного капитала, за каждый отработанный год до 1 января 1991 года.
ToDay News Ufa 11:27
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Общество
В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий
Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.
РБК 07:36
Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском 08:34
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Финансы
Курсы иностранных валют вновь выросли
Курсы иностранных валют на среду выросли по сравнению с показателями на вторник. Вчера курс доллара снизился на 0,48% — до 70,75 рубля.
Самара-ГИС 03:00
Общество
Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 09:33
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Экономика
Решетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ
Доля российского населения, проживающего в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет менее 1%. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.
Известия вчера в 13:15
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском 13 июля в 21:36
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Футбол
Уткин: клубы РПЛ поддержали не Прядкина лично. А Карпин прав
Известный блогер Василий Уткин высказался о противостоянии главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с президентом Российской Премьер-Лиги Сергеем Прядкиным.
Чемпионат 09:39
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Общество
Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции
Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России.
РБК 06:48
Игры
Бета-тест Marvel’s Avengers начнется 21 августа
21 открытый бета-тест откроется для всех пользователей. Marvel’s Avengers выйдет 4 сентября на PC, PlayStation 4 и Xbox.
Cyber.sports.ru 10:25
Общество
В ГД предложили платить россиянам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо, в котором предлагает выплачивать россиянам, обнаружившим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение, передает RT.
Газета.Ru 00:03
Армия и оружие
Японские военные впервые показали танк Type 10 изнутри
В Сети появилось видео японского танка Type 10, впервые с момента принятия на вооружение японские военные позволили журналистам заглянуть во внутрь танка.
Военное обозрение 08:30