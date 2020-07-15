Обвиняемый в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не получает свежих газет в СИЗО "Лефортово", а также писем и передач, сообщила в среду "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева; собеседница агентства также заявила, что от губернатора требовали уйти в отставку.

с чего всё началось

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по обвинению в организации убийств, сообщил, что после задержания перед помещением в СИЗО на него оказывали давление. От главы края требовали покинуть губернаторское кресло.

ОНК: от Фургала после задержания требовали покинуть пост губернатора

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