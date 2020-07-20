Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому предъявлено обвинение в организации нескольких заказных убийств, получил информацию о масштабных акциях протеста в регионе из телеграммы, которую ему в СИЗО направил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

с чего всё началось

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал узнал о митингах в регионе от лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом рассказал адвокат обвиняемого в организации ряда убийств бывшего чиновника Борис Кожемякин.

Фургал узнал о митингах в Хабаровске из телеграммы Жириновского

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