Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому предъявлено обвинение в организации нескольких заказных убийств, получил информацию о масштабных акциях протеста в регионе из телеграммы, которую ему в СИЗО направил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

с чего всё началось

Губернатор Хабаровского края, арестованный по обвинению в организации убийств, не держится за пост главы региона. Об этом 20 июля заявил его адвокат Борис Кожемякин Фургал ясно и четко заявил, что он заинтересован в установлении истины, сообщил защитник.

Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края

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