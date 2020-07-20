Политика
Блокнот.руФургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края, арестованный по обвинению в организации убийств, не держится за пост главы региона. Об этом 20 июля заявил его адвокат Борис Кожемякин Фургал ясно и четко заявил, что он заинтересован в установлении истины, сообщил защитник.
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с чего всё началось
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому предъявлено обвинение в организации нескольких заказных убийств, получил информацию о масштабных акциях протеста в регионе из телеграммы, которую ему в СИЗО направил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.РБК05:37
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Адвокат Фургала раскрыл позицию своего подзащитного относительно поста губернатора
Народные новости05:43
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Политика
Кремль не считает, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
В Кремле не считают, что митинги в поддержку обвиняемого в убийствах губернатора Хабаровского края Сергея Фургала организованы искусственно или из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:32
Армия и оружие
В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
Петербургское предприятие "Севмаш" начало строительство двух подводных лодок "Воронеж" и "Владивосток", которые будут способны нести гиперзвуковое оружие, заявил гендиректор завода Михаил Будниченко.
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Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
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В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
Происшествия
Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой
Ранее "Новая газета" писала, что муж погибшей регулярно избивал ее.
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В Екатеринбурге на Сортировке у "Монетки" на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки.
Екатеринбург в эфире 07:14
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Общество
Великобритания заказала 90 млн вакцин от коронавируса
Великобритания заказала 90 млн вакцин от коронавируса.
Piter.tv 07:46
Политика
ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке
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ТАСС 07:32
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразились 27 детей до года
По статистике ведомства, в Саратовской области среди детей зарегистрировано 424 случая коронавирусной инфекции - это чуть больше 5% от общего количества.
Регион 64 06:16
Хоккей
ЦСКА подтвердил подписание контракта с Дмитрием Саморуковым
Московский ЦСКА на своём официальном сайте подтвердил подписание контракта с защитником Дмитрием Саморуковым.
Чемпионат 07:30
Политика
В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:54
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
Футбол
Гендиректор «Химок» уверен, что клуб будет выступать в РПЛ
Иванов выразил уверенность в том, что команда будет выступать в РПЛ. Сейчас клуб готовится к финалу Кубка России.
Pravda.Ru 07:23
Кино
В Сети появился список лучших фильмов ужасов первой половины 2020 года
Телепрограмма 01:57
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Раскрыты последствия деноминации рубля для России
Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз.
Московский Комсомолец 02:48
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National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК вчера в 03:10
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
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Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Футбол
Зенит — Спартак 2:1
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из первого тайма матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
BetOn вчера в 12:17
Футбол
Орлов: «Федун критикует „Зенит“, потому что „Спартак“ на 9 месте - это позор»
Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на заявление владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвавшего петербургский «Зенит» дутым чемпионом.
Евро-футбол.ру 05:08