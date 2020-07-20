Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому предъявлено обвинение в организации нескольких заказных убийств, получил информацию о масштабных акциях протеста в регионе из телеграммы, которую ему в СИЗО направил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

с чего всё началось

Губернатор Хабаровского края, арестованный по обвинению в организации убийств, не держится за пост главы региона. Об этом 20 июля заявил его адвокат Борис Кожемякин Фургал ясно и четко заявил, что он заинтересован в установлении истины, сообщил защитник.

Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края

Общество Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 73

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом. 2,5K

Общество В Тверской области 53 выпускника набрали на ЕГЭ 100 баллов Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области Экзамены по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ в Тверской области сдавали в общей сложности более 4,4 тыс. человек, 53 выпускника по итогам ЕГЭ получили 100 баллов. 5

Общество Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте. 757

Общество В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус Москва, 20 июля 2020, 14:03 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций и аэропорт «Шереметьево» запустят проект по проведению экспресс-тестов на коронавирус для прибывающих и улетающих пассажиров. 4

Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. 96

Шоу-бизнес Канье Уэст признался, что склонял Ким Кардашьян к аборту Американский рэпер, супруг Ким Кардашьян Канье Уэст недавно вступил в предвыборную гонку: артист баллотируется в Президенты США.

Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,5K

Общество Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске По словам защитника, адвокаты не доводили до Фургала информацию о проходящих в крае акциях протеста, но во время судебного заседания губернатор сообщил, что получил телеграмму от Жириновского, в которой тот подробно рассказал о происходящих событиях. 213

Происшествия Прокуратура проверит дело избитого отчимом ребенка в Подмосковье Как сообщили в пресс-службе МВД по Московской области, ребенок госпитализирован, а в отношении его 29-летней матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). 80

Общество Команда «Формулы-1» Renault вновь подала протест против Racing Point Второй протест против автомобилей Racing Point после Гран-при Венгрии подала команда Renault, 19 июля сообщает официальный сайт «Формулы-1».

Шоу-бизнес Обнародованы доходы Мирославы Карпович Мирослава Карпович зрителям запомнилась, прежде всего, по роли Маши Васнецовой из «Папиных дочек». 25

Происшествия В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram. 517

Транспорт Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров. 11

Футбол «Зенит» попросил перенести финал Кубка России из Екатеринбурга Руководство «Зенита» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой перенести место проведения финального матча Кубка России.

Общество Повысить пенсионный возраст позволит новая Конституция Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года. 40