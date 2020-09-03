Фургал заявил о давлении следствия
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который обвиняется в причастности к организации убийства, заявил о давлении с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.В источнике
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