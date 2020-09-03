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RT на русском
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Фургал заявил о давлении следствия

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который обвиняется в причастности к организации убийства, заявил о давлении с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.В источнике
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Дождь

Фургал рассказал об угрозах генерала СК завести дело на его дочь и бывшую жену

Дождь08:56
Интерфакс

Фургал пожаловался на угрозы следствия

Интерфакс08:21
РИА Новости

Фургал заявил о давлении со стороны следствия

РИА Новости07:42
РБК

Фургал попросил суд прислушаться к протестующим в Хабаровске

РБК07:53
Коммерсантъ

Фургал считает свое дело политическим

Коммерсантъ07:44
RT на русском

Фургал заявил о давлении следствия

RT на русском08:01
ТАСС

Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим

ТАСС07:38

SpaceX вывела на орбиту ещё 60 интернет-спутников Starlink

Вашингтон, 3 сентября 2020, 17:01 — REGNUM Тяжелая ракета-носитель Falcon 9, запущенная с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников глобальной интернет-сети Starlink, сообщает 3 сентября пресс-служба компании-разработчика SpaceX.
REGNUM10:01
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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Турция и Греция будут урегулировать споры по Средиземноморью в рамках НАТО

"После моих бесед с греческим и турецким лидерами оба союзника согласились вступить в технические переговоры в НАТО с целью создания механизмов военного урегулирования конфликтов для снижения риска инцидентов в Восточном Средиземноморье", - заявил Столтенберг.
Газета.Ru13:04