Фургал заявил о давлении следствия
Смотрите также
Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от коронавируса
Глава СВР не исключил провокации западных спецслужб в деле Навального
Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии
Минкульт ответил на просьбу наследников Цоя запретить фильм Учителя
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей
Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов
Во Владивостоке ураган повалил более 120 деревьев
В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу
Новосибирские школьники прочли стихотворение памяти жертв Беслана
Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки
В Калуге локализовали пожар на кровле пятиэтажного здания
СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Бывший помощник Фургала заключил сделку со следствием
Фургал отказался от досудебной сделки со следствием
Следствие попросило суд продлить арест экс-губернатору Фургалу
Сроки следствия по делу Фургала продлены до февраля 2021 года
В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального
Мишустин заявил о прогрессе в вопросе будущего Союзного государства
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito
Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен
Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев отстранен до 10 октября
Кириенко рассказал о перенесенной им коронавирусной инфекции
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
После дезинфекции класса в Благовещенске пострадали 13 учеников
Вышел новый трейлер фильма «Не время умирать»
Во Владивостоке ураган повалил более 120 деревьев
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который обвиняется в причастности к организации убийства, заявил о давлении с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.В источнике
С чего всё началось
Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, считает свое уголовное дело политически мотивированным.
ТАСС07:38
Подробнее о событии