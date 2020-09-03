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Фургал заявил о давлении следствия

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который обвиняется в причастности к организации убийства, заявил о давлении с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, считает свое уголовное дело политически мотивированным.
ТАСС07:38
Подробнее о событии
URA.Ru

Фургал на заседании суда назвал свое дело политическим

URA.Ru08:04
RT на русском

Фургал заявил о давлении следствия

RT на русском08:01
РИА Новости

Прокурор обвинил Фургала в использовании хабаровских протестов

РИА Новости08:11
Коммерсантъ

Фургал считает свое дело политическим

Коммерсантъ07:44
ТАСС

Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим

ТАСС07:38
Интерфакс

Генпрокуратура обвинила Фургала в использовании протестов в своих интересах

Интерфакс08:32
РБК

Фургал попросил суд прислушаться к протестующим в Хабаровске

РБК07:53

Минфин закрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Минфин России опубликовал ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
РБК06:50
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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В Бундестаге не верят в причастность Кремля к отравлению Навального

Заместитель спикера Бундестага (парламента Германии) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность властей России, президента Владимира Путина к происшествию с Алексеем Навальным.
Национальная служба новостей05:21
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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Новосибирские школьники прочли стихотворение памяти жертв Беслана

Стихотворение «Памяти трагедии Беслана» Ирины Яненсон прочли четвероклассница лицея №113 Диана Ларионова, десятиклассница школы №75 Мария Ибдуллаева, студентки Наталья Чеганова, Александра Буреева и Анастасия Сударева.
Тайга.инфо23:11

Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки

Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
REGNUM06:30
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