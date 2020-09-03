Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который обвиняется в причастности к организации убийства, заявил о давлении с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.

С чего всё началось Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, считает свое уголовное дело политически мотивированным. ТАСС 07:38