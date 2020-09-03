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Фургал заявил о давлении следствия

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который обвиняется в причастности к организации убийства, заявил о давлении с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, считает свое уголовное дело политически мотивированным.
ТАСС07:38
Подробнее о событии
URA.Ru

Фургал на заседании суда назвал свое дело политическим

URA.Ru08:04
RT на русском

Фургал заявил о давлении следствия

RT на русском08:01
Интерфакс

Генпрокуратура обвинила Фургала в использовании протестов в своих интересах

Интерфакс08:32
Коммерсантъ

Фургал считает свое дело политическим

Коммерсантъ07:44
ТАСС

Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим

ТАСС07:38
РБК

Фургал попросил суд прислушаться к протестующим в Хабаровске

РБК07:53
РИА Новости

Прокурор обвинил Фургала в использовании хабаровских протестов

РИА Новости08:11

Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире

Состояние бывшей жены главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт достигло 68 млрд долларов, что делает ее самой богатой женщиной в мире, следует из обнародованных данных рейтинга самых состоятельных людей в мире агентства Bloomberg.
Взгляд.ру06:12
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей

По 75 тысяч рублей предложили выплатить российским пенсионерам единовременно, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.С такой инициативой выступил кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Уфимские Заметки03:38
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Лукашенко обвинил Украину в организации протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал государства, из которых, по его данным, управляют уличными беспорядками и вмешиваются во внутренние дела страны, сообщает белорусское госагентство БелТА 3 сентября Лукашенко уверен, что в большей мере на обстановку в стране влияет не недовольство граждан, а внешнее вмешательство, глава государства назвал источники.
Украина.ру06:29
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Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге извинился за жест Смолова на афише

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге извинился за публикацию афиши, где Федор Смолов демонстрирует жест, который может быть воспринят как символ албанского орла, связанный с печальными событиями в Косово.
Аргументы и Факты10:13

Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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Разработчик «Новичка» заявил, что это вещество убило бы Навального

Доктор химических наук, разработчик вещества "Новичок" Леонид Ринк заявил, что использование этого отравляющего вещества привело бы к смерти блогера Алексея Навального, а не к коме, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 11:24
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На Карачаево-Черкесию надвигаются ливни со шквалистым ветром

Ливень Иван Лазебный © ИА Красная Весна В сообщении ведомства предупреждается, что днем и до конца суток 5 сентября, а также на следующий день в Карачаево-Черкесии пройдут сильные дожди в сочетании с грозами, градом и ветром, порывы которого будут достигать 20 − 23 м / с. В результате большого количества осадков уровень воды в реках может превысить неблагоприятные отметки.
REGNUM09:21
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Телеведущего Белоруссии арестовали за участие в незаконной акции

Белорусского телеведущего Дениса Дудинского арестовали на десять суток за участие в незаконной акции, сообщило 3 августа РИА Новости со ссылкой на представителя суда Первомайского района Минска.
ИА Красная Весна09:24
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