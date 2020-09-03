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ТАСС
ТАСС

Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, считает свое уголовное дело политически мотивированным.В источнике
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Интерфакс

Фургал пожаловался на угрозы следствия

Интерфакс08:21
URA.Ru

Фургал на заседании суда назвал свое дело политическим

URA.Ru08:04
ТАСС

Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим

ТАСС07:38
РБК

Фургал попросил суд прислушаться к протестующим в Хабаровске

РБК07:53
Коммерсантъ

Фургал считает свое дело политическим

Коммерсантъ07:44
РИА Новости

Фургал заявил о давлении со стороны следствия

РИА Новости07:42
RT на русском

Фургал заявил о давлении следствия

RT на русском08:01

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
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В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель ФБК Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

«Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что готов работать совместно с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы объединить усилия с международным сообществом для защиты итогов Второй мировой войны и международной справедливости», – пишет агентство.
CT news05:11
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Заслуженный врач дала прогноз по второй волне коронавируса в России

Вторая волна коронавируса по масштабам будет меньше первой и придется на сентябрь — октябрь 2020 года, сообщает URA.RU со ссылкой на заслуженного врача России, главу терапевтической службы Тюменской областной клинической больницы №1 Елену Журавлеву.
Rambler News Service11:37

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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