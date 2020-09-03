Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, считает свое уголовное дело политически мотивированным.В источнике
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