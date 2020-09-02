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Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, сообщает пресс-служба СК.В источнике
Светлана Петренко
Сегодня следователем Фургалу предъявлено обвинение по дополнительному эпизоду преступной деятельности, а именно в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.
С чего всё началось
ТАСС

СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства Зори

Следователи предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
ТАСС10:45
Подробнее о событии
РИА Новости

Фургалу предъявили обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

РИА Новости11:11
RT на русском

Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

RT на русском10:27
РБК

Фургалу предъявили обвинения в организации убийства бизнесмена Зори

РБК10:25
Коммерсантъ

Сергея Фургала обвинили в старом убийстве по-новому

Коммерсантъ11:46
Газета.Ru

СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена

Газета.Ru12:01
Transsibinfo

Фургалу выдвинули обвинение в организации убийства Зори

Transsibinfo09:31
РЕН ТВ

Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

РЕН ТВ09:00

Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
Live2412:20
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Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ru04:44
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Фаворит в борьбе за пост премьера Японии продолжит курс Абэ по Курилам

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, который считается основным претендентом на пост премьера страны, заявил, что намерен придерживаться курса уходящего премьера Синдзо Абэ по вопросу Курильских островов.
Интерфакс05:05
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В Испании за август резко выросло число инфицированных коронавирусом

Столь резкое увеличение числа заболевших глава координационного центра по предупреждению угроз здоровью и чрезвычайным ситуациям Фернандо Симон связал с тем, что в Испании стали проводить больше тестов на коронавирус.
Российская газетавчера в 06:47

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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РФПИ заключил соглашение с Индией на производство вакцины «Спутник V»

Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
РИА Новости11:08
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