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Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, сообщает пресс-служба СК.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства Зори

Следователи предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
ТАСС10:45
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Сергея Фургала обвинили в старом убийстве по-новому

Коммерсантъ11:46
Газета.Ru

Фургалу официально предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя

Газета.Ru10:29
РБК

Фургалу предъявили обвинения в организации убийства бизнесмена Зори

РБК10:25
РИА Новости

Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена

РИА Новости11:11
Transsibinfo

Фургалу выдвинули обвинение в организации убийства Зори

Transsibinfo09:31
RT на русском

Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

RT на русском10:27
РЕН ТВ

Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

РЕН ТВ09:00

В Австралии выбрали лучшие способы взвешивания вымерших динозавров

Исследовательская группа во главе с доктором Кампионе составила и проанализировала обширную базу данных оценок массы тела динозавров, начиная с 1905 года, чтобы оценить, разъясняют или усложняют науку различные подходы к вычислению массы динозавров.
ГЛАС.RUвчера в 03:08

Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

По словам Макея, «взвешенная и предельно четкая позиция» Москвы сдерживает внешние силы от «неприкрытого вмешательства» во внутренние дела Белоруссии, что позволяет перевести ситуацию «в более спокойное русло» и наладить диалог с обществом.
Lenta.ru08:38
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В свердловской школе перевели на «дистант» внеурочную деятельность

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" Учебный процесс в школе останется в обычном формате, на "дистант" же планируют перевести деятельность за рамками стандартного учебного дня.
REGNUM30 августа в 23:56
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Минск утвердил асимметричный список санкций в отношении стран Балтии

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск утвердил асимметричный список санкций против стран Балтии в качестве ответа на принятые ими ранее санкции в отношении республики.
Инфорос07:12
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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