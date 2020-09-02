Вопросы готовности к возможному росту больных коронавирусом обсудили в Минздраве Дагестана

Специализированный ситуационный центр по COVID-19 на базе РЦИБ, который работает в постоянном режиме, отмечает рост числа обращений по поводу тяжелых пациентов из районов Дагестана, что говорит о том, что ситуация с коронавирусной инфекцией все более осложняется.