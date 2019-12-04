В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров. Фуркад пробежал двадцать километров за 53 минуты 11,9 секунды.

Спорт день за днем

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Общество ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.

Политика В НАТО назвали Россию основной угрозой В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.

Гаджеты Apple намерена выпускать iPhone дважды в год Apple может изменить стратегию выпуска iPhone - с 2021 года компания будет представлять новые устройства дважды в год.

Политика Зеленский ответил на звонок Скабеевой Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Музыка Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.

Политика Зеленский надеется договориться о сроках урегулирования в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в рамках предстоящего саммита «нормандского формата» договориться о сроках урегулирования ситуации в Донбассе.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.