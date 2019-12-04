Биатлон

Вести.RuВести.RuМартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров. Фуркад пробежал двадцать километров за 53 минуты 11,9 секунды.
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Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде, россияне без медалей

РИА Новости11:55

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Елисеев занял 8-е место

Sport24.ru11:48

Король Мартен вернулся! Логинов дрогнул на последнем рубеже, Елисеев вновь лучший из наших. Итоги индивидуальной гонки (видео)

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Sports.ru12:12

Мартен Фуркад: «Вновь ощущаю „режим тигра“»

Спорт-Экспресс12:20
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