Первая команда московского футбольного клуба "Спартак" ближайшую неделю проведет без тренировок. Занятия основы приостановлены в связи с паузой в чемпионате России. Об этом сообщил официальный сайт красно-белых.

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Авто АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross «АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.

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Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой рассказали о профилактике коронавируса Российский артист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео с участием Елизаветы и Гарри, которые рассказали о мерах профилактики коронавируса.