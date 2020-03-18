Коронавирус
Вести.RuФутбол. «Спартак» приостановил тренировки на неделю
Первая команда московского футбольного клуба "Спартак" ближайшую неделю проведет без тренировок. Занятия основы приостановлены в связи с паузой в чемпионате России. Об этом сообщил официальный сайт красно-белых.
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Общество
Spiegel назвал возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Туристы со всей Европы могли заразиться коронавирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, сообщает Der Spiegel.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Путешествия
Ростуризм подсчитал число российских туристов за рубежом
Около 100 тыс. организованных туристов из России находятся за рубежом, большинство из них — в Турции, Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна.
Энергетика
«Хотелось бы выше»: Песков оценил ситуацию с ценами на нефть
Москва, 18 марта 2020, 14:01 — REGNUM Текущая стоимость нефти — очень низкая, «хотелось бы выше», заявил 18 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Общество
Мишустин поручил создать ведомственные штабы по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 20 марта создать ведомственные оперативные штабы и утвердить планы мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Общество
Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
Глава Института Коха объяснил прогноз о двухлетней пандемии COVID-19
Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер пояснил, что в его прогнозе о двухлетней пандемии COVID-19 речь идет о распространении коронавируса, а не о том, сколько будут сохраняться карантинные меры.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Шоу-бизнес
Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова
Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Общество
На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Публикуем выдержки из указа губернатора Свердловской области.
Общество
Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков
Распространение ложной информации о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России, преследуется по закону.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Происшествия
Следком завершил расследование уголовного дела историка Соколова
Расследование по уголовному делу в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве молодой аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Общество
Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ
Временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ из России вводятся с 20 марта.
Происшествия
Выборгские таможенники не пустили в Россию радиоактивный самолёт
На таможенном посту МАПП Торфяновка сотрудники Выборгской таможни не впустили на территорию России гражданский самолёт с повышенным уровнем радиации.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X
Общество
Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции
В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли бесплатные доступы из-за коронавируса
Okko запустил чат-бота, который предоставляет бесплатные подписки тем, кто остаётся на домашнем карантине из-за коронавируса.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой рассказали о профилактике коронавируса
Российский артист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео с участием Елизаветы и Гарри, которые рассказали о мерах профилактики коронавируса.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.