Коронавирус

Вести.RuВести.RuФутбол. «Спартак» приостановил тренировки на неделю

Первая команда московского футбольного клуба "Спартак" ближайшую неделю проведет без тренировок. Занятия основы приостановлены в связи с паузой в чемпионате России. Об этом сообщил официальный сайт красно-белых.
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«Спартак» приостановил тренировки на неделю

Спорт-Экспресс07:40

Пляжный футбольный клуб «Спартак» отменил тренировки

РИА Новостивчера в 06:43

«Спартак» приостановил тренировки из-за коронавируса

News.ruвчера в 07:53

«Спартак» приостановил тренировки на неделю

Матч ТВ07:59

«Спартак» приостановил работу команды

Чемпионат07:47

«Спартак» приостановил тренировки на неделю

Sport24.ru07:40

«Спартак» приостановил тренировки на неделю из-за коронавируса

Sports.ru07:31
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Общество

Spiegel назвал возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Туристы со всей Европы могли заразиться коронавирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, сообщает Der Spiegel.
РЕН ТВ 04:58
Общество

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:35
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Путешествия

Ростуризм подсчитал число российских туристов за рубежом

Около 100 тыс. организованных туристов из России находятся за рубежом, большинство из них — в Турции, Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна.
Известия 05:49
Энергетика

«Хотелось бы выше»: Песков оценил ситуацию с ценами на нефть

Москва, 18 марта 2020, 14:01 — REGNUM Текущая стоимость нефти — очень низкая, «хотелось бы выше», заявил 18 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 07:01
Политика

Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Ведомости 06:49
Музыка

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM 02:28
Общество

Мишустин поручил создать ведомственные штабы по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 20 марта создать ведомственные оперативные штабы и утвердить планы мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.
Rambler News Service 08:12
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Автоновости дня 15 марта в 03:29
Общество

Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Газета.Ru 07:34
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Происшествия

Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Коммерсантъ 06:39
Общество

Глава Института Коха объяснил прогноз о двухлетней пандемии COVID-19

Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер пояснил, что в его прогнозе о двухлетней пандемии COVID-19 речь идет о распространении коронавируса, а не о том, сколько будут сохраняться карантинные меры.
РИА Новости 07:21
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова

Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
КМВ Новости 05:34
Политика

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
ТАСС 07:20
Общество

На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Публикуем выдержки из указа губернатора Свердловской области.
Екатеринбург Онлайн 02:12
Общество

Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков

Распространение ложной информации о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России, преследуется по закону.
News.ru 08:13
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Происшествия

Следком завершил расследование уголовного дела историка Соколова

Расследование по уголовному делу в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве молодой аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Peterburg2.ru 06:35
Общество

Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ из России вводятся с 20 марта.
BFM.ru 06:23
Происшествия

Выборгские таможенники не пустили в Россию радиоактивный самолёт

На таможенном посту МАПП Торфяновка сотрудники Выборгской таможни не впустили на территорию России гражданский самолёт с повышенным уровнем радиации.
Реквизит 03:37
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Гаджеты

Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

Astera 16 марта в 16:07
Общество

Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции

В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:46
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли бесплатные доступы из-за коронавируса

Okko запустил чат-бота, который предоставляет бесплатные подписки тем, кто остаётся на домашнем карантине из-за коронавируса.
Kaluga-poisk.ru вчера в 04:30
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой рассказали о профилактике коронавируса

Российский артист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео с участием Елизаветы и Гарри, которые рассказали о мерах профилактики коронавируса.
Народные новости 04:39
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
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