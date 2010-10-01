Футбол

Sport.ruSport.ruФутбол, Евро-2020, квалификация, Шотландия - Россия, прямая текстовая онлайн трансляция

Сегодня, 6 сентября, сборная России проведёт свой очередной матч в рамках квалификации к Евро-2020. Соперник - сборная Шотландии, матч состоится в Глазго в 21:45. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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Футбол, Евро-2020, квалификация, Германия - Голландия, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru13:59
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