Сегодня, 6 сентября, сборная России проведёт свой очередной матч в рамках квалификации к Евро-2020. Соперник - сборная Шотландии, матч состоится в Глазго в 21:45. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.

Экономика Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Транспорт МВД предложило разрешить несовершеннолетним водить машины после экзаменов «Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории В в сопровождении опытного водителя», — говорится в сообщении.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии пожалел о браке с «Мисс Москва» Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.

Происшествия На дом Эллы Памфиловой совершено нападение Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.

Происшествия В Берлине Porsche насмерть сбил четверых пешеходов на тротуаре Автомобиль Porsche выехал на тротуар в Берлине, четыре пешехода, в том числе ребенок, погибли, сообщает издание Berliner Morgenpost со ссылкой на пожарную службу города.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.

Политика Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Футбол Сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020 Сборная России выиграла у Шотландии в матче квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

Теннис Кабаль и Фара стали победителями US Open в парном разряде На Открытом чемпионате США по теннису завершился мужской турнир в парном разряде.

Авто В ОАЭ представили особый BMW M760Li xDrive Atlantis Blue Стильный цвет кузова Atlantis Blue творит чудеса на величественном седане, а также отвлекает нас от огромной глянцевой решетки.

Политика В США начали антимонопольное расследование в отношении Facebook Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что возглавит антимонопольное расследование в отношении деятельности компании Facebook.

Здоровье В США три человека умерли от заболевания, вызванного вейпами Третий случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в американском штате Индиана, передает телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения штата.

Хоккей Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга» Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

Футбол Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020 Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Кино Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии Вероятнее всего, лента сможет собрать эту сумму в мировом прокате уже в течение первых нескольких дней.

Шоу-бизнес Певица Натали показала, как получить на фото длинные ноги Певица Натали показала своим подписчикам в Instagram «магию фото». Она выложила два снимка из фотосессии для клипа «Я без оружия».

Политика Кравчук назвал главную ошибку властей Украины Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Происшествия Вышедшего из банка мужчину ограбили у Павелецкого вокзала в Москве Двое неизвестных женщин в центре Москвы напали на мужчину и ранили его из травматического оружия в тот момент, когда он выходил из банка.

Космос Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.