Футбол
Sport.ruФутбол, Евро-2020, квалификация, Шотландия - Россия, прямая текстовая онлайн трансляция
Сегодня, 6 сентября, сборная России проведёт свой очередной матч в рамках квалификации к Евро-2020. Соперник - сборная Шотландии, матч состоится в Глазго в 21:45. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:43, Вашингтон
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Сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020
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