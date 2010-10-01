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Sport.ruSport.ruФутбол, Евро-2020, жеребьёвка, прямая текстовая онлайн трансляция

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Сегодня, 30 ноября, состоится жеребьёвка финальной части ЕВРО-2020. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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Футбол, Евро-2020, жеребьёвка, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru30 ноября в 10:59

Чемпионат Европы 2020. Жеребьевка финальной части турнира

Матч ТВ30 ноября в 11:50
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