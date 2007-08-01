Футбол
Sport.ruФутбол, Кубок России, 1/16 финала, Енисей - Зенит, прямая текстовая онлайн трансляция
Сегодня, 25 сентября, в рамках 1/16 финала Кубка России встретятся "Енисей" и "Зенит" Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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Происшествия
Суд продлил срок домашнего ареста студенту ВШЭ Жукову
Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму в интернете.
РБК 07:44
Футбол
«Зенит» обыграл красноярский «Енисей»
Матч 1/16 Кубка России завершился со счетом 2:1. Его на 14-й минуте открыл полузащитник хозяев Константин Савичев, он забил с дальней дистанции.
Радио Зенит 11:17
Политика
Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия его правительству
"У вас есть время до конца сегодняшнего дня внести предложение по вотуму недоверия правительству", - сказал Джонсон, выступая в парламенте.
РИА Новости 13:56
Политика
Лавров: Россия не собирается нарушать мораторий на ядерные испытания
Выступая на 11-й конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ в Нью-Йорке, глава российской дипломатии отметил, что РФ будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные страны также будут его соблюдать, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 12:31
Футбол
Мамаев дал первое интервью после выхода по УДО своей жене
Первое интервью после выхода на свободу футболист Павел Мамаев дал своей супруге Алане. В ближайшее время оно появится у неё в блоге.
Life.ru вчера в 06:43
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета 13:51
Гаджеты
Видеокарта GeForce GTX 1660 Super действительно выйдет на рынок
Ранее в Сети появились слухи о том, что Nvidia готовится выпустить видеокарты GeForce GTX 1650 Ti и GTX 1660 Super.
iXBT.com 08:05
Шоу-бизнес
Бузова не смогла собрать полный зал на концерте в Чите
Российская поп-исполнительница Ольга Бузова выступила перед полупустым залом в Чите, а также забыла, что приезжала в этот город не впервые.
iReactor 09:30
Политика
На Украине нашли способ заработать на «плохой России»
Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.
Газета.Ru вчера в 23:15
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Общество
В Липецкой области запустили «Точки роста» для сельских школьников
В средней школе села Хрущёвка Липецкого района, которая с 2015 года носит имя Героя России Олега Пешкова, 24 сентября открыли Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".
LipetskMedia.ru вчера в 07:14
Шоу-бизнес
В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein
В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России
Югополис вчера в 13:16
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.
Российская газета 05:10
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Авто
Кроссовер Aston Martin DBX получит 550-сильный двигатель
Согласно официальной информации, под капотом у Aston Martin DBX будет 4,0-литровый твин-турбо двигатель V8, отдача которого составляет 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.
За рулем Кубань 02:16
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Экономика
АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»
В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
РБК 13:56