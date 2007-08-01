Сегодня, 25 сентября, в рамках 1/16 финала Кубка России встретятся "Енисей" и "Зенит" Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.

Происшествия Суд продлил срок домашнего ареста студенту ВШЭ Жукову Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму в интернете.

Футбол «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» Матч 1/16 Кубка России завершился со счетом 2:1. Его на 14-й минуте открыл полузащитник хозяев Константин Савичев, он забил с дальней дистанции.

Политика Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия его правительству "У вас есть время до конца сегодняшнего дня внести предложение по вотуму недоверия правительству", - сказал Джонсон, выступая в парламенте.

Политика Лавров: Россия не собирается нарушать мораторий на ядерные испытания Выступая на 11-й конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ в Нью-Йорке, глава российской дипломатии отметил, что РФ будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные страны также будут его соблюдать, передает РИА "Новости".

Футбол Мамаев дал первое интервью после выхода по УДО своей жене Первое интервью после выхода на свободу футболист Павел Мамаев дал своей супруге Алане. В ближайшее время оно появится у неё в блоге.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Футбол «Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".

Гаджеты Видеокарта GeForce GTX 1660 Super действительно выйдет на рынок Ранее в Сети появились слухи о том, что Nvidia готовится выпустить видеокарты GeForce GTX 1650 Ti и GTX 1660 Super.

Шоу-бизнес Бузова не смогла собрать полный зал на концерте в Чите Российская поп-исполнительница Ольга Бузова выступила перед полупустым залом в Чите, а также забыла, что приезжала в этот город не впервые.

Политика На Украине нашли способ заработать на «плохой России» Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.

Хоккей Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс» Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Общество В Липецкой области запустили «Точки роста» для сельских школьников В средней школе села Хрущёвка Липецкого района, которая с 2015 года носит имя Героя России Олега Пешкова, 24 сентября открыли Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

Шоу-бизнес В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.

Общество Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Авто Кроссовер Aston Martin DBX получит 550-сильный двигатель Согласно официальной информации, под капотом у Aston Martin DBX будет 4,0-литровый твин-турбо двигатель V8, отдача которого составляет 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

Финансы Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.