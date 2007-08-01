Футбол

Sport.ruSport.ruФутбол, Кубок России, 1/16 финала, Енисей - Зенит, прямая текстовая онлайн трансляция

Сегодня, 25 сентября, в рамках 1/16 финала Кубка России встретятся "Енисей" и "Зенит" Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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Более 20 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

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Суд продлил срок домашнего ареста студенту ВШЭ Жукову

Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму в интернете.
РБК 07:44
Политика

Захарова прокомментировала стенограмму разговора Зеленского и Трампа

РИА Новости 13:58
Футбол

«Зенит» обыграл красноярский «Енисей»

Матч 1/16 Кубка России завершился со счетом 2:1. Его на 14-й минуте открыл полузащитник хозяев Константин Савичев, он забил с дальней дистанции.
Радио Зенит 11:17
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Политика

Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия его правительству

"У вас есть время до конца сегодняшнего дня внести предложение по вотуму недоверия правительству", - сказал Джонсон, выступая в парламенте.
РИА Новости 13:56
Политика

Лавров: Россия не собирается нарушать мораторий на ядерные испытания

Выступая на 11-й конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ в Нью-Йорке, глава российской дипломатии отметил, что РФ будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные страны также будут его соблюдать, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 12:31
Футбол

Мамаев дал первое интервью после выхода по УДО своей жене

Первое интервью после выхода на свободу футболист Павел Мамаев дал своей супруге Алане. В ближайшее время оно появится у неё в блоге.
Life.ru вчера в 06:43
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Футбол

«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России

Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета 13:51
Гаджеты

Видеокарта GeForce GTX 1660 Super действительно выйдет на рынок

Ранее в Сети появились слухи о том, что Nvidia готовится выпустить видеокарты GeForce GTX 1650 Ti и GTX 1660 Super.
iXBT.com 08:05
Шоу-бизнес

Бузова не смогла собрать полный зал на концерте в Чите

Российская поп-исполнительница Ольга Бузова выступила перед полупустым залом в Чите, а также забыла, что приезжала в этот город не впервые.
iReactor 09:30
Политика

На Украине нашли способ заработать на «плохой России»

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.
Газета.Ru вчера в 23:15
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Газета.Ru 03:03
Хоккей

Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»

Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Общество

В Липецкой области запустили «Точки роста» для сельских школьников

В средней школе села Хрущёвка Липецкого района, которая с 2015 года носит имя Героя России Олега Пешкова, 24 сентября открыли Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".
LipetskMedia.ru вчера в 07:14
Происшествия

В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей

РИА Новости 13:40
Шоу-бизнес

В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein

В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Кино

Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России

Югополис вчера в 13:16
Общество

Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар

Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.
Российская газета 05:10
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Политика

НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Единоборства

Лобов заявил, что готов бесплатно подраться с Тухуговым в UFC

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Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Газета.Ru вчера в 15:04
Авто

Кроссовер Aston Martin DBX получит 550-сильный двигатель

Согласно официальной информации, под капотом у Aston Martin DBX будет 4,0-литровый твин-турбо двигатель V8, отдача которого составляет 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.
За рулем Кубань 02:16
Финансы

Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам

Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости вчера в 08:00
Экономика

АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»

В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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