Сегодня, 24 октября, в рамках третьего тура Лиги Европы московский ЦСКА на своём поле встретится с "Ференцварошем" из Венгрии. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.

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Футбол ЦСКА — Ференцварош 0:1 Матчем на московской "ВЭБ Арене" между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем" стартовал третий тур группового этапа футбольной Лиги Европы.

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Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

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