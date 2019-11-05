Лига чемпионов
Sport24.ruЛига чемпионов. «Наполи» — «Зальцбург». Прямая трансляция
Начало игры — в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 22:45 мск.
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