Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ruЛига чемпионов. «Наполи» — «Зальцбург». Прямая трансляция

Начало игры — в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 22:45 мск.
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Футбол, Лига чемпионов, Лион - Бенфика, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru13:59

Лига чемпионов. «Наполи» — «Зальцбург». Прямая трансляция

Sport24.ru13:01
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