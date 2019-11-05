Начало игры — в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 22:45 мск.

Экономика Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.

Экономика Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.

Путешествия В Турции предложили ввести налог на проживание туристов В 2020 году в Турции могут ввести новый налог, который обяжет всех туристов платить за проживание в отелях.

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Игры Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.

Шоу-бизнес СМИ назвали гонорары российских звезд за корпоративы Полина Гагарина стала одной из самых востребованных отечественных певиц: один корпоратив исполнительницы в декабре обойдется заказчикам в 3,5 млн рублей.

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Общество Как похищали персональные данные клиентов российских банков 5 ноября 2019 года в пресс-службе Альфа-банка сообщили ТАСС, что кредитная организация проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов.

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Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

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