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Sport.ruSport.ruФутбол, Лига чемпионов, Лион - Бенфика, прямая текстовая онлайн трансляция

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Сегодня, 5 ноября, состоятся первые матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Во Франции "Лион" будет принимать "Бенфику". Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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Прогноз и ставка на матч «Лион» - «Бенфика», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов

ODDS.ruвчера в 12:01

Футбол, Лига чемпионов, Лион - Бенфика, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru13:59
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