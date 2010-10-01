Сегодня, 5 ноября, состоятся первые матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Во Франции "Лион" будет принимать "Бенфику". Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.

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