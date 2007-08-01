РПЛ

Sport.ruSport.ruФутбол, РПЛ, Уфа - Локомотив, прямая текстовая онлайн трансляция

Сегодня, 2 ноября, в рамках 15 тура РПЛ "Локомотив" встретится с "Уфой". Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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Происшествия

В Москве застрелили главу центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru вчера в 14:50
Единоборства

Страшный нокаут в UFC: Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи

Американец Кевин Ли победил соотечественника Грегора Гиллеспи на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.
Спорт-Экспресс вчера в 22:35
Общество

Британские миллиардеры готовы к побегу из страны

Юридические фирмы Лондона не успевают справлять с потоком звонков с просьбами о помощи по переезду в другую страну и выводу капитала за рубеж.
Новостной фронт вчера в 21:29
Политика

В Норвегии объяснили необходимость отмены санкций против России

Глава губернского совета Финнмарка (самая северная и самая крупная административно-территориальная единица Королевства Норвегия) Рагнхильд Вассвик объяснила необходимость отмены антироссийских санкций.
Известия вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии

Оксана Воеводина ответила подписчикам, почему экс-король Малайзии после расставания с супругой предпочел отказаться от маленького сына.
Пятый канал вчера в 12:37
Шоу-бизнес

«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку

Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма вчера в 07:39
Общество

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:55
Здоровье

Ученые рассказали об опасности женского храпа

iReactor вчера в 14:48
Футбол

Заявление ФК «Ростов» о ситуации с болельщиком клуба

Сегодня, 2 ноября, на одном из интернет-порталов была опубликована статья, в которой описана ситуация, якобы возникшая между болельщиком «Ростова» и отделом по работе с болельщиками «Краснодара».
ФК Ростов вчера в 16:14
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru 01 ноября в 12:37
Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК вчера в 17:40
Происшествия

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день

Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за одно утро: при столкновении автомобиля ее семьи с КамАЗом, а затем — в перевернувшейся скорой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика

Медведев рассказал о планах США установить влияние в Азии

США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Lenta.ru вчера в 21:53
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс вчера в 03:36
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США

Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости вчера в 01:51
Шоу-бизнес

Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

Певица Алла Пугачева во время выступления в Минске заявила, что в следующий раз на сцену выйдет только 80 лет.
РБК вчера в 16:56
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 17:14
Политика

Поклонская указала на виновных в проблемах Украины

Lenta.ru вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

Телеканал 360° вчера в 19:04
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 08:50
Политика

Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.
РЕН ТВ вчера в 10:27
Происшествия

Склад загорелся в подмосковном Жуковском

На складе в подмосковном Жуковском возник пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 00:07
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 01 ноября в 09:20
Шоу-бизнес

Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»

Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 01 ноября в 04:00
Политика

Цемах рассказал, что ему обещали за данные о малайзийском Boeing

Напомним, украинские спецслужбы похитили Цемаха, поскольку обвинение в суде Украины сочло его "ценным свидетелем" по делу о падении пассажирского авиалайнера МН17 под Донецком в 2014 году.
РЕН ТВ 01 ноября в 09:38
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия вчера в 19:14
Происшествия

Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет

Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 09:10
Наука

Подружившиеся в лаборатории обыкновенные вампиры остались друзьями и на воле

Немецкие и американские биологи выяснили, что особи обыкновенного вампира (Desmodus rotundus) могут формировать прочные социальные связи, которые не разрушаются даже при смене окружающих условий и не требуют взаимной выгоды.
N+1 01 ноября в 11:40
Игры

Blizzard показала в геймплейном трейлере Diablo IV способности героев

В трёхминутном видео поклонникам серии показали заставку, а также представили персонажей, показав их способности.
REGNUM 01 ноября в 16:00
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 31 октября в 09:33
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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