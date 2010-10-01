Футбол
Sport.ruФутбол, РПЛ, Зенит - ЦСКА, прямая текстовая онлайн трансляция
Сегодня, 2 ноября, в рамках центрального матча 15 тура "Зенит" встретится с ЦСКА. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
RT на русском 15:51
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1
Московский ЦСКА сыграло вничью с петербургским "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 13:56
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В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии
Руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева застрелили в Москве, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
РИА Новости 13:37
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Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию
ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Экономика
Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей
"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
Интерфакс 31 октября в 03:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев уехал отдыхать с новой возлюбленной в Америку
Востребованный российский телевизионный ведущий Дмитрий Шепелев уехал в США на отдых вместе со своей новой избранницей.
ГлобалМСК.ру 07:53
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Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru вчера в 15:24
Происшествия
Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии
В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
iReactor 30 октября в 23:28
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма 07:39
Футбол
«Челси» уверенно разобрался с «Уотфордом»
Евро-футбол.ру 15:25
Футбол
Кириченко: «Удаление Бийола по делу. Чистая карточка»
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1) и судейство бригады Михаила Вилкова.
Sport24.ru 15:16
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Ракету «Протон-М» отправили на Байконур
Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.
ТАСС вчера в 02:15
Политика
Владимир Цемах обвинил Bellingcat в сотрудничестве с СБУ
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывший военный ДНР Владимир Цемах заявил в интервью «РИА Новости», что проект Bellingcat сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).
Известия 08:20
Политика
Сын Хрущева согласился с испанскими СМИ о ненужности «Царь-бомбы»
Сын Никиты Хрущева Сергей прокомментировал статью испанского издания La Vanguardia, в которой отметили, что термоядерную бомбу невозможно было бы применить в реальной войне из-за ее габаритов.
Московский Комсомолец 15:13
Общество
Ноябрь в Оренбуржье будет теплым
Антициклон останется в регионе на все праздничные дни. Осадков синоптики не прогнозируют. В субботу осадков по области не ожидается.
Вестирама.ру вчера в 02:14
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
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Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices вчера в 04:53
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Пугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет
Певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея. Об этом она заявила во время концерта в Минске.
Lenta.ru 14:47
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
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ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру
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Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян
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Газета.Ru 15:29
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Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг
Известный американский киноактер Леонардо Ди Каприо лично встретился со знаменитой 16-летней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.
Дни24 02:13
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Blizzard показала геймплей Diablo 4
Cyber.sports.ru вчера в 14:25
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Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
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Политика
Вакарчук указал Зеленскому на его президентские обязанности
С похожим заявлением Вакарчук выступал в октябре: он призывал украинского лидера к делам вместо слов.
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Кадыров дал совет недоброжелателям
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что недоброжелатели должны задуматься о собственных ошибках прежде, чем обвинять других.
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Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС
В субботу ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс в Атлантическом океане.
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