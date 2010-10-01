РПЛ
Sport.ruФутбол, РПЛ, Зенит - ЦСКА, прямая текстовая онлайн трансляция
Сегодня, 2 ноября, в рамках центрального матча 15 тура "Зенит" встретится с ЦСКА. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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Издание Independent составило список самых пугающих монстров из фильмов ужасов всех времен. Всего в рейтинг вошли 20 персонажей.
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Транспорт
Первые пассажиры поедут в Крым на поезде в конце текущего года
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Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
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В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Армия и оружие
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Футбол
Зенит — ЦСКА 0:1 (Перерыв)
ЦСКА остался в численном меньшинстве по ходу матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом».
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Роспотребнадзор назвал снижающие риск развития рака продукты
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Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
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Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
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