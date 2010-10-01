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Sport.ruSport.ruФутбол, РПЛ, Зенит - ЦСКА, прямая текстовая онлайн трансляция

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Сегодня, 2 ноября, в рамках центрального матча 15 тура "Зенит" встретится с ЦСКА. Sport.ru проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию: Футбол.
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Футбол, Примера, Севилья - Атлетико, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru12:29

Видеотрансляция матча «Зенит» – ЦСКА начнется в 19:00. Текстовый онлайн будет

Sports.ru04:31
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