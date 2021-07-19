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Футболист АПЛ арестован по подозрению в преступлениях сексуального характера против детей

Сейчас футболиста отпустили под залог в ожидании дальнейшего расследования.
Чемпионат
Также сообщается, что клуб будет продолжать оказывать поддержку властям в их расследовании и на данный момент не будет делать никаких официальных заявлений.
Чемпионат
Издание со ссылкой на источник также сообщало, что новость о расследовании повергла в шок одноклубников футболиста.
РЕН ТВ
В прошлом сезоне «Эвертон» занял десятое место в турнирной таблице АПЛ.
RT на русском

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