На борту New Shepard были владелец Blue Origin, богатейший человек мира Джефф Безос и его брат, а также 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен, которые стали самым пожилым и самым молодым человеком, побывавшим в космосе.
Президент России Владимир Путин в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 осмотрел новый российский истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет «Сухой», а также другие образцы авиационной техники.
«Газпром» в очередной раз забронировал дополнительный объем мощностей в 15 млн кубометров в сутки для прокачки газа через территорию Украины в августе, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв отказаться от вакцинации по немедицинским показаниям, сообщил RT со ссылкой на письмо Петрова министру юстиции Константину Чуйченко.
По мнению эксперта, после принятия на вооружения комплекс может быть поставлен на прикрытие московского промышленного района, где будет работать в связке с системами противоракетной обороны А-135 "Амур" .
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 15 мин. Согласно информации, со стороны украинских силовиков в направлении населенного пункта Безыменное на юге ДНР было выпущено 15 мин калибра 120 миллиметров.