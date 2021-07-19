Космический корабль New Shepard с Безосом на борту совершил первый полет

На борту New Shepard были владелец Blue Origin, богатейший человек мира Джефф Безос и его брат, а также 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен, которые стали самым пожилым и самым молодым человеком, побывавшим в космосе.