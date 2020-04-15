Коронавирус
Газета.RuФутболист «Ахмата» высказался о ситуации с коронавирусом в Чечне
Футболист грозненского "Ахмата" Олег Иванов высказался о ситуации с коронавирусом в Чечне, передает Sport24.
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Экономика
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России.
Открытый Нижний 11:04
Экономика
Российская туротрасль недополучит 1,5 трлн рублей из-за коронавируса
Российская туристическая отрасль из-за коронавируса COVID-19 недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн руб. доходов в первом полугодии 2020 года, следует из письма руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Коммерсантъ 14:16
Общество
«Хочу тебя унизить»: Уткин вызвал Соловьева на баттл
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин записал и разместил в YouTube видеообращение, в котором вызвал журналиста Владимира Соловьева на баттл.
Рамблер 05:46
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК 13:01
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Политика
Лавров рассказал о своих мерах защиты в условиях эпидемии коронавируса
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о мерах защиты, которые он использует в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:25
Общество
Меркель смягчила антикоронавирусные меры в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель представила план выхода страны из режима изоляции, который был вызван пандемией коронавируса.
News.ru 12:39
Финансы
ЦБ зафиксировал рост наличных денег в обращении
ЦБ РФ снизил прогноз структурного профицита ликвидности по итогам 2020 года с 3,4-3,9 триллиона до 2,1-2,7 триллиона руб. Это связано с количеством наличных денег в обращении, временную приостановку Центробанком отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на Мосбирже в рамках бюджетного правила, и приостановку Центробанком покупки золота.
Вести.Ru 10:56
Происшествия
Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых
Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников.
ТАСС 13:05
Политика
ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 09:20
Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб.
Ведомости 11:35
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Общество
Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
Здоровье
Ответ Тегнелля на резкую критику в DN: принципиальные ошибки (SVT, Швеция) (SVT)
Тегнелль: показатели смертности ошибочные Департаменту общественного здоровья пришлось отвечать на критику ученых на сегодняшней пресс-конференции, которую Андерс Тегнелль начал с категорического опровержения того, что департамент якобы не работает над стратегией.
ИноСМИ 10:22
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Кино
«Губку Боба» перенесли на август
Кинокомпания Paramount перенесла релиз мультфильма "Губка Боб в бегах (Губка Боб 3)".
ИА InterMedia 05:52
Кино
Тайка Вайтити рассказал о судьбе толстого Тора
Новозеландский кинорежиссер Тайка Вайтити рассказал, увидят ли зрители вновь растолстевшего Тора.
Piter.tv 04:16
Общество
Обновили в Подмосковье карту заражения коронавирусом
Карту распространения коронавируса обновили в оперштабе по мониторингу за текущей эпидобстановкой в Подмосковье.
Live24 11:09
Политика
Бывший замминистра связи станет президентом «Вымпелкома»
Бывший замминистра связи Рашид Исмаилов станет президентом «Вымпелкома», рассказал «Ведомостям» человек, знающий об этом от сотрудников оператора.
Ведомости 11:15
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
Футбол
Аллегри может возглавить «Ньюкасл»
Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри считается фаворитом на место наставника «Ньюкасла», начиная с нового сезона.
Евро-футбол.ру 13:34
Общество
В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57