Футболист грозненского "Ахмата" Олег Иванов высказался о ситуации с коронавирусом в Чечне, передает Sport24.

Спорт день за днем

Футболист «Ахмата» высказался о ситуации с коронавирусом в Чечне

Спорт день за днем

Экономика Российская туротрасль недополучит 1,5 трлн рублей из-за коронавируса Российская туристическая отрасль из-за коронавируса COVID-19 недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн руб. доходов в первом полугодии 2020 года, следует из письма руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. 2

Общество «Хочу тебя унизить»: Уткин вызвал Соловьева на баттл Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин записал и разместил в YouTube видеообращение, в котором вызвал журналиста Владимира Соловьева на баттл. 1K

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 387

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 275

Общество Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным. 66

Политика Лавров рассказал о своих мерах защиты в условиях эпидемии коронавируса Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о мерах защиты, которые он использует в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Меркель смягчила антикоронавирусные меры в Германии Канцлер Германии Ангела Меркель представила план выхода страны из режима изоляции, который был вызван пандемией коронавируса. 3

Финансы ЦБ зафиксировал рост наличных денег в обращении ЦБ РФ снизил прогноз структурного профицита ликвидности по итогам 2020 года с 3,4-3,9 триллиона до 2,1-2,7 триллиона руб. Это связано с количеством наличных денег в обращении, временную приостановку Центробанком отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на Мосбирже в рамках бюджетного правила, и приостановку Центробанком покупки золота. 6

Происшествия Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников. 8

Общество Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 69

Гаджеты Apple представила новый iPhone SE Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб. 417

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3,1K

Общество Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 629

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз. 12

Кино «Губку Боба» перенесли на август Кинокомпания Paramount перенесла релиз мультфильма "Губка Боб в бегах (Губка Боб 3)".

Общество Обновили в Подмосковье карту заражения коронавирусом Карту распространения коронавируса обновили в оперштабе по мониторингу за текущей эпидобстановкой в Подмосковье. 352

Политика Бывший замминистра связи станет президентом «Вымпелкома» Бывший замминистра связи Рашид Исмаилов станет президентом «Вымпелкома», рассказал «Ведомостям» человек, знающий об этом от сотрудников оператора.

Происшествия СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года. 381

Футбол Аллегри может возглавить «Ньюкасл» Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри считается фаворитом на место наставника «Ньюкасла», начиная с нового сезона.

Общество В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов. 5