Футбол

RT на русскомRT на русскомТурецкий футболист Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

Полузащитник турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.
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Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

Чемпионат06:13

Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы

Спорт-Экспресс06:43

Туран приговорен к тюремному заключению за драку в клубе

Матч ТВ06:49

Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы условно. Пострадавший остался недоволен

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Источник: Туран получил два года тюрьмы за незаконное хранение оружия

Советский спорт06:50

Туран осуждён на 2 года и 8 месяцев лишения свободы

Евро-футбол.ру06:24

BBC: Полузащитник «Барселоны» Туран приговорён к 2,8 годам лишения свободы

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