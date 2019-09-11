Полузащитник турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Турецкий футболист Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

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