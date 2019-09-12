Происшествия

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Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции. По его словам, среди них были памятные ему подарки за победы.
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Футболист «Краснодара» Ари рассчитывает, что МВД найдет украденные у него шестеро часов

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Ари поблагодарил кубанскую полицию за возвращение «чемпионских» часов

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В Москве задержали мужчину с крадеными часами за 2,6 млн рублей

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У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей. Видео

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У футболиста «Краснодара» Ари украли наручные часы на 23 млн рублей

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Дорогой подарок Галицкого украли у футболиста сборной России

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Газета.Ru 10:15
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«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс

О возможном возвращении Цемаха в Донбасс стало известно накануне, 11 сентября.
Lenta.ru 11:12
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Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
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Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета

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Строители амурского завода устроили побоище в столовой

Вести.Ru 06:57
Политика

Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
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Медведев поручил аннулировать нормативные акты СССР и РСФСР

Премьер-министр признал, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создаёт тяжелые условия для работы в современных условиях, вредит развитию страны, и ограничивает экономику.
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Общество

Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье

Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Армия и оружие

Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе

Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
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Зеленский встретился с освобожденными украинскими моряками

Газета.Ru 09:22
Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
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В Москве ревнивый муж застрелил жену

Вести.Ru 05:43
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Кудрин рассказал о перспективах роста ВВП

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о том, как может измениться ВВП в ближайшее время.
Газета.Ru 10:26
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Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова

Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола предоставить данные о местонахождении гражданина РФ Олега Смоленкова, которого телеканал CNN ранее назвал «информатором США».
Известия 11:40
Политика

Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
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В Госдуме прокомментировали решение Минтруда по МРОТ на 2020 год

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Американские власти негативно отреагировали на снижение ставок ЕЦБ

Президент и глава Минфина США по-своему отреагировали на данные действия ЕЦБ, отметив его негативные моменты.
Вести.Финанс 10:23
Общество

Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали

Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Происшествия

Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником

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РИА Новости 09:14
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Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР

Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
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Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться

Глава ведомства Светлана Маковская извинилась перед родителями, отметив, что нестандартная прическа — личное дело учеников.
Вести.Ru 03:47
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Mail.ru Group запускает собственный мессенджер для компаний

Фото: biz.mail.ru/myteam/ Mail.ru Group сообщила о запуске собственного корпоративного мессенджера MyTeam, который позволит компаниям упростить рабочие процессы.
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Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова

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СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ

В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан-Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 10:52
Политика

В Праге перенесут памятник маршалу Коневу

В четверг, 12 сентября, члены районного совета Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев, а также о проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.
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К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

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Размер пособия составит 700 евро (около 50 тысяч рублей) в месяц, его новоприбывшим будут выплачивать в течение трех лет — таким образом, общая сумма компенсации за переезд составит 25,2 тысячи евро.
Lenta.ru 00:36
Армия и оружие

У сирийского риска истек срок давности

Адвокат господина Писаренко в ходе слушаний, предваряя вопрос о пропущенных сроках подачи иска, просил суд учесть, что командование войсковой части №36391 не доводило до его подзащитного приказ, на основании которого административному истцу полагается надбавка за риск в Сирии, а узнал он об этой льготе только со слов сослуживцев.
Коммерсантъ вчера в 16:28
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