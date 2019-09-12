Происшествия
ИзвестияФутболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции. По его словам, среди них были памятные ему подарки за победы.
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
Полиция вернула нападающему «Краснодара» Ари украденную коллекцию часов на 23 млн
Кубанские новости04:43
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:08, Вашингтон
Религия
Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
Газета.Ru 10:15
Политика
«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс
О возможном возвращении Цемаха в Донбасс стало известно накануне, 11 сентября.
Lenta.ru 11:12
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Политика
Медведев поручил аннулировать нормативные акты СССР и РСФСР
Премьер-министр признал, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создаёт тяжелые условия для работы в современных условиях, вредит развитию страны, и ограничивает экономику.
REGNUM вчера в 08:49
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Экономика
Кудрин рассказал о перспективах роста ВВП
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о том, как может измениться ВВП в ближайшее время.
Газета.Ru 10:26
Политика
Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова
Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола предоставить данные о местонахождении гражданина РФ Олега Смоленкова, которого телеканал CNN ранее назвал «информатором США».
Известия 11:40
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Экономика
В Госдуме прокомментировали решение Минтруда по МРОТ на 2020 год
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала решение Минтруда, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2020 году составит 12 130 рублей.
RT на русском 10:50
Финансы
Американские власти негативно отреагировали на снижение ставок ЕЦБ
Президент и глава Минфина США по-своему отреагировали на данные действия ЕЦБ, отметив его негативные моменты.
Вести.Финанс 10:23
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Глава ведомства Светлана Маковская извинилась перед родителями, отметив, что нестандартная прическа — личное дело учеников.
Вести.Ru 03:47
Интернет
Mail.ru Group запускает собственный мессенджер для компаний
Фото: biz.mail.ru/myteam/ Mail.ru Group сообщила о запуске собственного корпоративного мессенджера MyTeam, который позволит компаниям упростить рабочие процессы.
Газета Малый бизнес 08:07
Происшествия
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
РИА Новости вчера в 15:34
Происшествия
СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ
В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан-Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 10:52
Политика
В Праге перенесут памятник маршалу Коневу
В четверг, 12 сентября, члены районного совета Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев, а также о проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.
ТК Звезда 11:50
Общество
За жизнь в Италии решили заплатить 25 тысяч евро
Размер пособия составит 700 евро (около 50 тысяч рублей) в месяц, его новоприбывшим будут выплачивать в течение трех лет — таким образом, общая сумма компенсации за переезд составит 25,2 тысячи евро.
Lenta.ru 00:36
Армия и оружие
У сирийского риска истек срок давности
Адвокат господина Писаренко в ходе слушаний, предваряя вопрос о пропущенных сроках подачи иска, просил суд учесть, что командование войсковой части №36391 не доводило до его подзащитного приказ, на основании которого административному истцу полагается надбавка за риск в Сирии, а узнал он об этой льготе только со слов сослуживцев.
Коммерсантъ вчера в 16:28