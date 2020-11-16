Футболист «Атлетико» Суарес заболел коронавирусом
Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Уругвая, положительные тесты сдали нападающий Луис Суарес, голкипер Родриго Муньос и сотрудник команды Матиас Фарал. Таким образом, игроки не сыграют 17 ноября со сборной Бразилии в рамках квалификации ЧМ-2022.В источнике
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