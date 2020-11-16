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Футболист «Атлетико» Суарес заболел коронавирусом

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Матч ТВ
Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Уругвая, положительные тесты сдали нападающий Луис Суарес, голкипер Родриго Муньос и сотрудник команды Матиас Фарал. Таким образом, игроки не сыграют 17 ноября со сборной Бразилии в рамках квалификации ЧМ-2022.В источнике
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REGNUM

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес заразился коронавирусом

REGNUM00:44
РИА Новости

Суарес заразился коронавирусом

РИА Новости16:03
Спорт-Экспресс

Суарес заразился коронавирусом перед матчами с «Барселоной» и «Локомотивом»

Спорт-Экспрессвчера в 15:23
Sport24.ru

Суарес сдал положительный тест на коронавирус в преддверии матчей с «Барселоной» и «Локомотивом»

Sport24.ruвчера в 15:23
Матч ТВ

Суарес сдал положительный тест на коронавирус. Он рискует пропустить матчи против «Барселоны» и «Локомотива»

Матч ТВвчера в 15:33
Sports.ru

Суарес заразился коронавирусом. Он не сыграет с «Барсой» и, вероятно, с «Локомотивом»

Sports.ruвчера в 15:16
Чемпионат

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Чемпионатвчера в 15:30

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