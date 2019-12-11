Лига чемпионов
РБКФутболист «Барселоны» стал самым молодым автором гола в истории ЛЧ
На момент гола Фати было 17 лет и 40 дней. Он побил рекорд ганского футболиста «Олимпиакоса» Питера Офори-Куайе, в 1997 году забившего в ворота «Русенборга» в возрасте 17 лет 6 месяцев и 7 дней. В августе Фати стал самым молодым автором гола «Барселоны» в чемпионате Испании за всю историю.
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Футболист «Барселоны» стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 16:57
Полузащитник «Барселоны» Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
Sportbox.RUвчера в 17:21
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