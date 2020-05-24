Коронавирус
Газета.RuФутболист «Борнмута» заразился коронавирусом
Футболист английского "Борнмута" заразился коронавирусом, передает сайт клуба. Имя спортсмена не разглашается. Он проведет на карантине семь дней, а затем пройдет повторное тестирование.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:17, Ашберн
Происшествия
На основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое уголовное дело
Ранее Воронцова арестовали по обвинению в вымогательстве в крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
Говорит Москва вчера в 08:50
Космос
Хаббл запечатлел спиральную галактику NGC 4100
Известная как NGC 4100, галактика может похвастаться аккуратной спиральной структурой и закрученными руками, запятнанными ярким голубым оттенком вновь образованных звезд.
V-kosmose.com 22 мая в 10:23
Происшествия
Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии
РИА Новости 08:26
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
РИА Новости 05:00
Политика
Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости вчера в 20:53
Политика
Посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина
Посольство РФ в США призвало агентство Bloomberg извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге российского президента Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 19:32
Фигурное катание
Группа фигуристов Плющенко с Трусовой начнет сбор в Кисловодске 1 июня
РИА Новости 07:25
Политика
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о Калининграде
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
Авто
В Сети продемонстрировали новый компактный кроссовер Lada
Среди новинок числятся два новых компактных кроссовера, которые так же как и другие автомобили будут выполнены в фирменном Х-стиле.
Tvoe-avto.com 05:37
Игры
Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер
NewInform вчера в 11:11
Происшествия
Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней.
РИА Новости вчера в 11:22
Общество
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
Армия и оружие
ДНР подавила позиции украинских силовиков на окраине Донецка
Российская газета 08:48
Наука
У пожилых обнаружили больше всего антител к коронавирусу
У пожилых людей было обнаружено больше всего антител к коронавирусу. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:40
Политика
Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе
В своей исповеди политический арестант среди прочего рассказал, как вице-президент США Байден шантажировал Порошенко, а тот совершил государственную измену.
НТВ 05:00
Армия и оружие
Бомбардировщики США демонстративно пролетели рядом с Курилами
Как сообщает ряд российских СМИ, после выхода США из Договора по открытому небу сразу несколько американских изданий опубликовали материалы, в которых рассказывается читателям о полете 2-х стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer над Охотским морем.
Военное дело 02:57
Происшествия
В Москве голый мужчина приставал к прохожим
В Москве росгвардейцы задержали голого мужчину, который приставал к людям, облил одного из прохожих краской, а потом забрался в цистерну с водой, пишет РИА "Новости" со ссылкой на столичное управление ведомства.
Газета.Ru 08:38
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 команд
Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) одобрил возобновление сезоне в формате плей-офф из 24 команд, вместо обычных 16.
МК-Спорт вчера в 02:57
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 22 мая в 08:57
Единоборства
Макгрегор не включил Нурмагомедова в рейтинг бойцов ММА
Боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор составил список лучших спортсменов ММА в Twitter.
NewInform 05:13
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 22 мая в 05:14
Общество
В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
Общество
В Челябинской области приступили к снятию ограничений
В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Ливией.
Газета.Ru вчера в 16:46