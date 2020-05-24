Коронавирус

Газета.RuГазета.RuФутболист «Борнмута» заразился коронавирусом

Футболист английского "Борнмута" заразился коронавирусом, передает сайт клуба. Имя спортсмена не разглашается. Он проведет на карантине семь дней, а затем пройдет повторное тестирование.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 09:17, Ашберн
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