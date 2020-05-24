Коронавирус
Газета.RuФутболист «Борнмута» заразился коронавирусом
Футболист английского "Борнмута" заразился коронавирусом, передает сайт клуба. Имя спортсмена не разглашается. Он проведет на карантине семь дней, а затем пройдет повторное тестирование.
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Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Общество
Оперштаб: по коронавирусу сохраняется положительная динамика
Сохраняется положительная динамика — число выявляемых новых случаев инфекции продолжает устойчиво снижаться.
Вести.Ru 04:06
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Общество
В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса
Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:36
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть 20 пациентов от коронавируса
В Петербурге подтверждено 20 новых смертей от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:13
Наука
До 220 млн человек оказались под угрозой отравления мышьяком
Около 220 миллионов человек на Земле находятся под угрозой отравления мышьяком.
Московский Комсомолец 22 мая в 14:16
Общество
Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
Компания Hertz основана в 1918 году Уолтером Джейкобсом, который начал операции по прокату в Чикаго с десятком автомобилей.
Интерфакс вчера в 04:46
Политика
Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:21
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
Здоровье
Главврач инфекционки в Калуге заболела коронавирусом
Московский Комсомолец 06:34
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru вчера в 14:42
Общество
В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом
Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.
ТАСС 04:45
Общество
Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
Российская газета вчера в 04:05
Армия и оружие
Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии
Фотографиями с трофеями военные, сражающиеся против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, похвастались в соцсетях, внимание на них обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Lenta.ru 06:38
Политика
МИД КНР: судебные иски по коронавирусу «не имеют сертификата качества»
Пекин, 24 мая 2020, 14:13 — REGNUM Судебные иски против Китая, связанные с распространением коронавируса, не имеют под собой правовой основы.
REGNUM 07:13
Здоровье
Коронавирус выявлен во всех городах и районах Ростовской области
В Ростовской области до сегодняшнего дня коронавирус был подтвержден в 54 из 55 муниципальных образованиях региона.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:10
Происшествия
В аэропорту Симферополя задержали пьяного дебошира
В аэропорту Симферополя полиция задержала пьяного дебошира. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РЕН ТВ 06:24
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
Армия и оружие
Китайские военные обезоружили и задержали индийских пограничников
Военное дело 05:45
Армия и оружие
Военнослужащие ДНР сбили разведывательный беспилотник украинской армии
Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого подразделения украинских силовиков вели разведку на юге ДНР.
ТАСС 22 мая в 14:08
Культура
Юная курянка завоевала два Гран-при
По итогам, которые подвели 20 мая, курянка взяла две награды.
Курская правда 04:05
Культура
Катерина Гордеева опубликовала документальный фильм об Иосифе Бродском
В январе на «ещенепознере» вышли две другие документальные ленты Катерины Гордеевой: «Человек (не) вернулся с войны» об участниках войны в Афганистане и «Голоса» о детях блокадного Ленинграда.
Афиша Daily 07:20
Наука
Учёные: матерные слова помогают переносить боль
Чтобы доказать влияние матерных слов на ощущение боли, учёные провели эксперимент.
HotGeo вчера в 02:32
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01