Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руФутболист «Борнмута» заразился коронавирусом

«Борнмут» на своём официальном сайте сообщил о том, что один из футболистов команды сдал положительный тест на коронавирус. Имя заражённого игрока клуб не сообщает, ссылаясь на принципы конфиденциальности.
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Игрок «Борнмута» сдал положительный тест на наличие коронавируса

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