Коронавирус
Евро-футбол.руФутболист «Борнмута» заразился коронавирусом
«Борнмут» на своём официальном сайте сообщил о том, что один из футболистов команды сдал положительный тест на коронавирус. Имя заражённого игрока клуб не сообщает, ссылаясь на принципы конфиденциальности.
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