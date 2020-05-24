Коронавирус

Газета.RuГазета.RuФутболист «Борнмута» заразился коронавирусом

Футболист английского "Борнмута" заразился коронавирусом, передает сайт клуба. Имя спортсмена не разглашается. Он проведет на карантине семь дней, а затем пройдет повторное тестирование.
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«Борнмут» сообщил о заражении своего футболиста коронавирусом

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Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
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В Грузии задержан теннисист Басилашвили

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