Коронавирус
Газета.RuФутболист «Борнмута» заразился коронавирусом
Футболист английского "Борнмута" заразился коронавирусом, передает сайт клуба. Имя спортсмена не разглашается. Он проведет на карантине семь дней, а затем пройдет повторное тестирование.
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Здоровье
Число случаев коронавируса на Кубани достигло 2974
Всего на 23 мая в Краснодарском крае у 3155 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 181 ребенка.
Kursk.com вчера в 07:45
Кино
Чернокожий князь Ростов в сериале «Великая» смутил российских зрителей
Российские зрители высказали недовольство князем Ростовым в сериале «Великая». Впечатлениями поделились пользователи Twitter.
Mockva.ru 21 мая в 11:46
Футбол
«Крылья Советов» не продлят контракт с футболистом Мияйловичем
Сербский футболист Срджан Мияйлович покинет самарские "Крылья Советов" по истечении срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
ТАСС Спорт 05:51
Общество
В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса
Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:36
Футбол
Сегодня финал Кубка Беларуси. БАТЭ и «Динамо Брест» разыграют трофей
Сегодня, 24 мая, состоится финальная встреча Кубка Беларуси 2019/20 по футболу межу борисовским БАТЭ и брестским «Динамо».
BetOn 06:18
Игры
Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер
NewInform вчера в 11:11
Здоровье
На Ямале продолжают снижаться темпы заражений коронавирусом
За весь период пандемии в ЯНАО на 24 мая подтверждено 2 054 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 720 человек, шестеро скончались.
REGNUM 05:10
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн
Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru вчера в 05:56
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»
Клип российской группы Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:52
Общество
В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса
За 24 часа в Российской Федерации выявили 8 559 новых заболевших Covid-19, в целом по стране зарегистрировано 344 481 случаев коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) 03:42
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Здоровье
В Ростовской области выявили 152 новых случая заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 24 мая 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
Общество
Где в Самарской области заболели коронавирусом
Еще у 62 жителей Самарской области, заболевших ОРВИ и пневмонией, диагностирована коронавирусная инфекция.
ГТРК Самара вчера в 04:09
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 22 мая в 05:14
Общество
Непродовольственные магазины заработают с 25 мая в Ростовской области
Непродовольственные магазины откроются с 25 мая в Ростовской области.
News.ru 22 мая в 18:46
Кино
Составлен рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»
Издание «Vtomske.ru» составило рейтинг лучших боевиков для домашнего просмотра в условиях закрытых кинотеатров, добавив в подборку больше экшена, погонь, стрельбы и рукопашных поединков.
Комсомольская правда 03:22
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Происшествия
В Грузии задержан теннисист Басилашвили
Тбилиси, 24 мая 2020, 13:10 — REGNUM Грузинский теннисист Николоз Басилашвили задержан сотрудниками МВД Грузии.
REGNUM 06:10
Общество
В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом
Из-за изменения регионального климата в летний период может происходить резкая смена погоды, рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости 03:01
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей
Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 22 мая в 02:07
Игры
Геймплей Minecraft Dungeons. Показали кооперативный режим
Cyber.sports.ru 06:01
Гаджеты
Ранняя сборка iOS 14 попала в Сеть в феврале
По сообщения ресурса Vice, данные о новой версии платформы Apple – iOS 14, утекли в сеть еще в феврале этого года.
The GEEK вчера в 09:23
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Армия и оружие
Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат
Lenta.ru вчера в 13:17