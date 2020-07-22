Брест, Франция, 22 июля 2020, 08:55 — REGNUM Футболист французского клуба «Брест» Ронаэль Пьер-Габриэль пострадал в результате нападения. Об этом 22 июля сообщается на сайте клуба.

Футболист «Бреста» пострадал в результате нападения, его машину сожгли

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