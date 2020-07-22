Происшествия
REGNUMФутболист «Бреста» пострадал в результате нападения, его машину сожгли
Брест, Франция, 22 июля 2020, 08:55 — REGNUM Футболист французского клуба «Брест» Ронаэль Пьер-Габриэль пострадал в результате нападения. Об этом 22 июля сообщается на сайте клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Во Франции напали на защитника «Бреста». Его избили, а машину полностью сожгли
Sport24.ruвчера в 23:52
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
Общество
СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала
Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова.
Ведомости вчера в 19:37
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК 20 июля в 08:34
Армия и оружие
В России испытали новый вертолет для спецназа
В России начались летные испытания нового вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН.
Lenta.ru 01:49
Политика
Соловьев назвал ошибкой решение Зеленского по ситуации в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который захватил заложников в Луцке.
Телеканал 360° 00:33
Здоровье
В Республике Алтай за сутки выявили еще 20 зараженных коронавирусом
Банкфакс вчера в 23:43
Политика
Трамп не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом в США
Как передаёт CNBC, американский лидер не исключил, что ситуация с пандемией коронавируса, скорее всего, «ухудшится перед тем, как стать лучше».
RT на русском вчера в 20:20
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Общество
Метеорологи пообещали россиянам теплую осень
В регионах Центральной России ожидается теплая осень.
ТАСС вчера в 22:44
Финансы
Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ
Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля.
RT на русском вчера в 06:05
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
Технологии
Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам
Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.
РБК 02:00
Политика
Ирак и Иран подадут в суд на США за убийство военачальников в Багдаде
Высший судебный совет Ирака объявил, что Багдад и Тегеран совместно подадут в суд на США за убийство в начале этого года иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы «Сил народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби») Абу Махди аль-Мухандиса.
Евразия Daily вчера в 09:36
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM вчера в 07:55
Технологии
Microsoft показала интерфейс Office будущего
Компания Microsoft продолжает совершенствовать дизайн пользовательского интерфейса Word, Excel, PowerPoint, входящих в состав пакета Office.
Вести.Ru 02:00
Происшествия
В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников
У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
RT на русском вчера в 15:35
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Футбол
«Динамо» не будет вести переговоры с Ребровым
Владелец и руководитель клуба приняли решение изменить многолетней стратегии «Динамо» и на данном этапе больше не приглашать на должность главного тренера специалиста, работавшего ранее в столичном клубе.
Metaratings вчера в 06:14
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Решетова улетела во Францию на частном самолете
В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
Kleo.ru вчера в 08:58
Общество
Якутского шамана Габышева выпустили из психбольницы
«После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова.
REGNUM 02:18
Общество
Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации Шапошникова
Комиссия столичного парламента не нашла нарушений в сведениях о доходах, представленных председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым, соответствующее решение приняли по результатам заседания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.
РИАМО 01:01
Общество
Робота «Маркер» обучат ведению боя на дистанции в тысячи километров
РИА Новости вчера в 20:55
Общество
В Саратовской области продлили ограничительные меры
Правительство Саратовской области во вторник продлило до 31 июля ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости вчера в 12:15
Космос
SpaceX впервые поймала обе части обтекателя Falcon 9 после запуска
Впервые в истории SpaceX удалось поймать обе части обтекателя Falcon 9 после запуска с мыса Канаверал во Флориде.
Популярная механика вчера в 02:11
Политика
Абхазия предложила России снять ограничения на границе
Как отмечается, президент Абхазии выступил с инициативой снятия ограничений на пересечение государственной границы гражданами Российской Федерации и Абхазии (в том числе – для открытия курортного сезона), основываясь на эпидемиологической обстановке.
Вести.Ru вчера в 18:50
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия вчера в 18:33