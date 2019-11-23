Футбол
Sport24.ruФутболист «Челси» Баркли устроил танцы топлес в ночном клубе в Дубае
Полузащитник «Челси» Росс Баркли был запечатлен танцующим полуголым в ночном клубе в Дубае во время перерыва на матчи сборных на прошлой неделе.
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Политика
Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о бермудском треугольнике.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Здоровье
Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме
Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
Грозненский "Ахмат" на выезде обыграл "Оренбург" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответила на слухи о смерти актрисы
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что слухи о ее смерти не имеют оснований, сообщает телеканал "360".
Общество
Названа опасность «марсианской» погоды в Москве
Пыль на московских улицах не опасна для аллергиков, но споры плесени из гниющей травы могут вызвать у них реакцию.
Космос
Астероид размером с челябинский метеорит летит к Земле
На Землю летит неизвестный астероид, который по размеру сопоставим с челябинским метеоритом, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко.
Здоровье
Малышева перечислила первые симптомы начала рака мозга
Телеведущая Елена Малышева озвучила для СМИ ранние признаки рака мозга.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Футбол
Дубль Крыховяка принес «Локомотиву» очередную победу над «Тамбовом»
22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» между командами «Тамбов» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги.
Технологии
OnePlus допустила утечку данных владельцев своих смартфонов
OnePlus сообщила, что данные некоторых владельцев смартфонов компании попали в руки третьим лицам.
Футбол
Лукаку: давно мечтал о переходе в «Интер»
Общество
В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Культура
На студии найдены неизданные песни Юлии Началовой
Директор покойной российской певицы Юлии Началовой рассказала о скором выпуске неизданных песен артистки.
Здоровье
В ГИБДД Саратовской области опровергли слухи, что при замене прав требуется пересдача экзамена
В Госавтоинспекция Саратовской области сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав.
Политика
В Госдуме нашли причину дедовщины в армии
Экономика
Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет
Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года.
Общество
В Генпрокуратуре раскритиковали новые правила медосмотра водителей
В ведомстве отметили, что инициатива Минздрава не решает истинной проблемы Первый замруководителя генпрокурора Александр Буксман раскритиковал инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей, сообщает РИА "Новости".
Общество
Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери
Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Начало поставок США сжиженного природного газа (СПГ) на Украину связано с желанием Вашингтона заработать.
Общество
На Кубани Азовское море отошло от берега на 100 метров
По словам местных жителей, Азовское море отошло от линии берега, обнажив около 100 м дна.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Игры
Игровым консолям будущего предрекли долгую загрузку
Технический директор компании-разработчика компьютерных игр Remedy Entertainment заявил, что контент на следующем поколении консолей будет загружаться довольно долго.