Полузащитник «Челси» Росс Баркли был запечатлен танцующим полуголым в ночном клубе в Дубае во время перерыва на матчи сборных на прошлой неделе.

Футболист «Челси» Баркли устроил танцы топлес в ночном клубе в Дубае

Политика Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о бермудском треугольнике.

Политика Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.

Здоровье Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.

Общество Названа опасность «марсианской» погоды в Москве Пыль на московских улицах не опасна для аллергиков, но споры плесени из гниющей травы могут вызвать у них реакцию.

Космос Астероид размером с челябинский метеорит летит к Земле На Землю летит неизвестный астероид, который по размеру сопоставим с челябинским метеоритом, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко.

Общество Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение «Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.

Общество В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.

Общество В Генпрокуратуре раскритиковали новые правила медосмотра водителей В ведомстве отметили, что инициатива Минздрава не решает истинной проблемы Первый замруководителя генпрокурора Александр Буксман раскритиковал инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей, сообщает РИА "Новости".

Общество Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.