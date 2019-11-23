Футбол

Sport24.ruSport24.ruФутболист «Челси» Баркли устроил танцы топлес в ночном клубе в Дубае

Полузащитник «Челси» Росс Баркли был запечатлен танцующим полуголым в ночном клубе в Дубае во время перерыва на матчи сборных на прошлой неделе.
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