Полузащитник «Челси» Росс Баркли был запечатлен танцующим полуголым в ночном клубе в Дубае во время перерыва на матчи сборных на прошлой неделе.

Футболист «Челси» Баркли устроил танцы топлес в ночном клубе в Дубае

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