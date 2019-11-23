Футбол
Sport24.ruФутболист «Челси» Баркли устроил танцы топлес в ночном клубе в Дубае
Полузащитник «Челси» Росс Баркли был запечатлен танцующим полуголым в ночном клубе в Дубае во время перерыва на матчи сборных на прошлой неделе.
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Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Происшествия
Полиция заинтересовалась ночной стрельбой из автомата в Петербурге
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Происшествия
В России горящий BMW потушили стоками из канализации
В Самаре ассенизатор потушил загоревшийся автомобиль BMW. Об этом сообщает «Россия Самара».
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна
В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
Политика
Трамп захотел рассмотрения импичмента в сенате
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы процесс импичмента дошел до сената Конгресса США, поскольку считает, что разбирательство в верхней палате парламента будет куда более справедливым, чем в Палате представителей.
Футбол
Агент: «Таких как Даниил Фомин в мировом футболе единицы. Он российский Бускетс»
Агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина Александр Маньяков поделился мнением о будущем своего клиента.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Рубином»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам команды после матча 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1). В прошедшей встрече Дзюба стал автором победного гола.
Политика
Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного
Происшествия
Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в гостях
Футбольный клуб "Оренбург" уступил в домашнем матче грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. Команда Владимира Федотова несколько раз претендовала на пенальти в первом тайме.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Космос
Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами
До сих пор астрономы предполагали, что она образовалась в результате столкновения двух меньших галактик и поэтому содержит в своем ядре две черные дыры.
Футбол
Фанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча ФНЛ
Болельщики воронежского "Факела" выбежали на поле по окончании домашнего матча против "Нижнего Новгорода" и напали на футболистов местной команды.
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Игры
Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием
Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
Политика
Кадыров обсудил с Дмитрием Медведевым проблемы блокпостов в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 23 ноября встретился В Москве с премьером-министром России Дмитрием Медведев.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Экономика
Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Музыка
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с концерта в Иркутске
Певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видео с концерта, который прошёл 23 ноября в Иркутске.
Шоу-бизнес
Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына
В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
Музыка
Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»
Выбор победителя в поединках на восьмом сезоне шоу «Голос» первого канала Сергеем Шнуровым вызвал неоднозначную реакцию как у зрителей, так и у других наставников.
Общество
В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии
Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
Авто
В Hyundai показали прототип нового Tucson
Южнокорейская компания отмечает, что концепт показывает «следующее поколение дизайнерской мысли Hyundai», намекая на подобные решения в будущих моделях.