Происшествия

Газета.RuГазета.RuИгрок «Челси» Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании

Футболист лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании девушки. Как информирует ESPN, инцидент произошел в доме 19-летнего нападающего 18 мая.
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Daily Mail: Хадсона-Одои арестовали по подозрению в изнасиловании

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СМИ: футболист «Челси» Хадсон-Одои подозревается в изнасиловании

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Игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании

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Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

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Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

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Общество

Cпрогнозированы сроки окончания эпидемии коронавируса в России

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В РФ создали материал для маскировки военной техники под сугробы

В РФ создали материал, позволяющий проводить маскировку военной техники под сугробы.
Дни24 17 мая в 00:27
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Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
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Умер 30-летний актер «Сумерек» Грегори Тайри Бойс

Актер Грегори Тайри Бойс скончался на 31-м году жизни, передает Variety со ссылкой на коронерскую службу округа Кларк (Невада, США).
Газета.Ru 03:31
Авто

Российские сотрудники Nissan выстраиваются в очередь за увольнением

В связи с экономическим кризисом российские предприятия вынуждены увольнять сотрудников.
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Общество

МЧС направило в Дагестан технику и специалистов для дезинфекции

«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона», — говорится в сообщении.
РБК 03:51
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Политика

Поклонская назвала журналиста Гордона «спецагентом» СБУ

Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что считала украинского журналиста Дмитрия Гордона серьезным журналистом, а он оказался "спецагентом" СБУ.
РИА Новости 03:17
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Общество

Минтруд назвал дату возвращения предприятий к работе

Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется к концу июня — к этому времени, согласно последнему прогнозу, заработает большинство предприятий.
BFM.ru 02:47
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ 03:38
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Общество

В Татарстане выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане выявили 88 новых случаев коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (51).
КП - Казань 03:46
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
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Музыка

Новый клип Little Big вошел в топ-5 самых просматриваемых в мире

Клип петербургской фрик-рейв группы Little Big, снятый на новую песню коллектива Hypnodancer, вошел в список самых просматриваемых клипов по версии еженедельного международного чарта International YouTube Weekly Chart.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:01
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Происшествия

В Кировской области из-за исчезновения ребенка завели дело об убийстве

По факту безвестного исчезновения четырехлетнего мальчика в Кировской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России "Убийство малолетнего".
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Общество

В России за сутки выявили более 9 тыс. заболевших коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус в России был выявлен у 9263 человек, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:36
Армия и оружие

Американские военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО

В 2013 году заметили НЛО белого цвета, который по размерам и форме соответствовал беспилотнику или ракете.
RuNews24.ru вчера в 00:51
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Здоровье

В Архангельской области произошла вспышка заражения коронавирусом

В Архангельской области произошла резкая вспышка заболевания коронавирусом. За сутки заразились 72 человека.
FlashNord вчера в 15:11
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Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
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Политика

Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство

В январе—апреле 2019 года гражданство было предоставлено 85,9 тыс. человек.
Коммерсантъ 01:46
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Энергетика

Мировые цены на нефть растут на 3—4%

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник, 18 мая.
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Здоровье

В Саратовской области от пневмонии умер младенец

В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
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Шоу-бизнес

Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе

Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 07:09
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Общество

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

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РИА Новости вчера в 13:25
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Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

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Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились более 27 тысяч человек

Газета.Ru 17 мая в 03:01
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Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
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Единоборства

Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

Чемпионат вчера в 07:20
Экономика

Может ли ИП получить субсидию на свой текущий счет: позиция ФНС

Ведь законодательство не запрещает предпринимателю получать оплату за оказанные услуги на личную банковскую карту, в том числе, с последующим обналичиванием денежных средств в банкомате и внесением их на расчетный счет, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.
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